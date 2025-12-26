Saint-André : près de 3.000 abonnés privés d'eau après un incident technique sur le système de pompage

Dans les bas Saint-André, les habitants vivent au rythme des coupures d'eau depuis plusieurs jours. Parfois en raison d'une baisse des ressources, cette fois-ci, c'est un incident technique sur le système de pompage alimentant le réservoir de Ravine Creuse qui prive la population d'eau. Une vraie problématique cette période de fêtes. Près de 3.000 abonnés pourraient être impactés (Photos : sly/www.imazpress.com)

"Nous avons constaté que le forage qui se trouve à 70 mètres de profondeur avait une défaillance technique", explique Linda Chopinet, pour la CISE, après que les services aient constaté "une baisse de la ressource en eau" sur les secteurs de Chemin Agénor, Plateau Champ Borne, Chemin Lefaguyès (partie basse), Route de Champ Borne et Grand Canal.

"La pompe de forage a connu une avarie et cela a entraîné des interventions nécessaires pour programmer les interventions de ce vendredi", ajoute Laurent Jean-François, directeur du service eau et assainissement de la Cirest. Écoutez.

Actuellement, 3.000 abonnés pourraient être impactés "parce que le maillage va permettre d'avoir de l'eau, peut-être pas en pression mais en goutte-à-goutte". Écoutez.

- Des maillages de réseau pour alimenter les habitants des bas de Saint-André -

Linda Chopinet explique : "cela nous a amené à trouver des solutions et à faire des maillages de réseaux grâce aux ressources qui se trouvent à Dioré et Terre Rouge".

Cette exploitation est "à la minute car nous devons veiller à ne pas impacter d'autres secteurs", dit la Cise.

Un plan citerne est déployé dans les quartiers impactés, à savoir : Chemin Agénor, Plateau Champ Borne, Chemin Lefaguyès (partie basse), Route de Champ Borne et Grand Canal.

La Cise estime une remise en service de l'eau pour la journée de dimanche.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]