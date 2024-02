Gastronomie, Eleanor, tempête Louis, marche pour le climat et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 23 février 2023 : - Gastronomie : les produits péi à la conquête des marmites du monde - Eleanor : la forte tempête tropicale bien partie pour s'affaiblir - Tempête Louis: un automobiliste mort noyé et des trains suspendus - Sainte-Suzanne : 5ème édition de la marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité - La pa Météo France i di, sé zot i di - Après la pluie, des éclaircies

Gastronomie : les produits péi à la conquête des marmites du monde

L'Orangerie sur le site du complexe Roland Garros à Paris. Ce jeudi soir 22 février 2024, dans ce temple dédié au tennis, il flotte une bonne odeur de cuisine. Sé mèm in bon lodèr kizin péi. A l'initiative de la Région Réunion, 38 producteurs de produits réunionnais sont venus présenter leurs produits à des professionnels nationaux de la gastronomie. L'événement a eu lieu en avant-première de la 60ème édition du Salon de l'agriculture (SIA) qui ouvrira ses portes ce samedi.

Eleanor : la forte tempête tropicale bien partie pour s'affaiblir

Ce vendredi 23 février 2024, la tempête Eleanor se trouve à 275 km à l'est de La Réunion. Elle poursuit son déplacement vers le sud à une vitesse de 22 km/h. "La forte tempête tropicale devrait débuter une phase d'affaiblissement plus marquée vendredi puis se combler en cours de week-end", indique Météo France. La pré-alerte cyclonique a été levée ce jeudi à 19h. Dans son bulletin de Météo France, les prévisionnistes ont annoncé que la vigilance vagues submersion pour les côtes est, sud-est et sud est effective jusqu'à vendredi 13 heures. À Maurice, l'alerte de niveau 3 a été levée

Tempête Louis: un automobiliste mort noyé et des trains suspendus

Avec des vents dépassant les 100 km/h et des pluies diluviennes, la tempête Louis a balayé la France jeudi, provoquant la mort d'un automobiliste noyé dans sa voiture dans les Deux-Sèvres et obligeant la SNCF à suspendre des trains par précaution.

Sainte-Suzanne : 5ème édition de la marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité

La 5ème édition de la marche réunionnaise pour le climat et la biodiversité se tiendra samedi 9 et dimanche 10 mars à Sainte-Suzanne. L'année dernière, plus de 4.000 participants se sont mobilisés en faveur du climat. Cette nouvelle édition espère accueillir encore plus de marcheurs engagés.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Après la pluie, des éclaircies

Pour ce vendredi 23 février 2024, Matante Rosina prévoit des éclaircies après une nuit bien pluvieuse. Dans l'après-midi, le ciel s'assombrit à nouveau mais uniquement dans les hauts du nord et quelques petites précipitations sont à prévoir dans le secteur. Le vent est bien présent sur l'ouest de l'île, les rafales pouvant atteindre les 60 km/h.