Niveau scolaire, AESH, Saint-Joseph, insertion et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 13 juin 2023 : - À La Réunion, un quart des jeunes de 16-25 ans ne maîtrisent ni la lecture ni l'orthographe - Les accompagnants d'élèves en situation de handicap sont en grève - Saint-Joseph : les écoles du centre et de l’ouest fermées ce mardi - Sainte-Suzanne : un dispositif pour les jeunes en situation de précarité - La pa Météo France i di, sé zot i di - La Réunion partagée en deux

Dans une étude publiée le 6 juin 2023 par le ministère de l'Éducation nationale, un jeune Français sur dix est en difficulté de lecture, soit 11% des 16-25 ans. Près de la moitié d'entre eux peut être considérée "en situation d’illettrisme". L'étude s'appuie sur des tests conduits auprès de 750.000 participants à la Journée défense et citoyenneté (JDC). À La Réunion, ce chiffre est encore plus important. 26,4% des 16-25 ans jeunes ont des difficultés pour lire. Conséquence logique, lorthographe aussi est mise à mal. Pourquoi ces savoirs fondamentaux ne sont pas maîtrisés par de nombreux élèves de la primaire et jusqu'à la terminale ? À qui la faute ? Aux élèves plus habitués aux langages SMS et aux réseaux sociaux, à l'Éducation nationale qui a failli dans sa mission d'apprentissage ? La réponse est dans doute dans la conjugaison des deux causes

Les accompagnants d'élèves en situation de handicap (AESH) sont en grève ce mardi 13 juin 2023. A l'appel de l'intersyndicale, une mobilisation est prévue devant le rectorat pour dénoncer le lancement d'une concertation visant à modifier le statut des AESH, et ce sans consulter les personnels concernés. Les personnels dénoncent par ailleurs des conditions de travail dégradées, des rémunérations trop faibles et des recrutements insuffisants.



Ce lundi 12 juin, de fortes pluies se sont abattues sur le sud de l'île et plus particulièrement du côté de Saint-Joseph. Un évènement de fortes pluies s'est en effet déclenché ce lundi après-midi sur la communes dans le sud où Météo France a relevé 70mm de pluie en 3h et 55mm en 1h. Suite à ces intempéries, les écoles du centre et de l'ouest sont fermés ce mardi 13 juin.



Ce mardi 13 juin 2023, la Semader ouvrira son premier chantier Travail alternatif à la journée, un programme d’insertion globale mis en place par des dispositifs médico-sociaux spécialisés en addictologie. Ce dispositif ouvert aux 16-25 ans situation de précarité, portera sur des travaux de nettoyage, de décapage et d’enlèvement de tags dans les parties communes de plusieurs résidences Semader situées sur Sainte-Suzanne.

Ce mardi 13 juin 2023, Matante Rosina jette un oeil dehors et va de suite prendre son parapluie. Pour elle, toute la partie est de l'île va être arrosée ce matin alors qu'ailleurs la météo semble plus clémente. L'après-midi, le temps devrait être plus sec. Le vent est léger aujourd'hui.