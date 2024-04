Muguet, Châteauroux, théâtre, "Jazz dann Port" et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 30 avril 2024 : - Le muguet est un brin absent à cause de la pluie et de la fraîcheur dans l'Hexagone - Meurtre de Matisse à Châteauroux: un adolescent et sa mère mis en examen - "Le Barbié de Mafate", un kozman en kreol pou fé ri la bouche - "Jazz dann Port" : un festival pour faire groover La Réunion au rythme du jazz - La pa Météo France i di, sé zot i di - De la grisaille prévu pour ce dernier jour d'avril

Le muguet est un brin absent à cause de la pluie et de la fraîcheur dans l'Hexagone

Ce mercredi sera le 1er mai, jour de fête du travail et surtout jour où l'on s'offre un brin de muguet. Et comme le disait si bien Georges Brassens, "Premier mai ce n'est pas gai"… surtout s'il n'y a que très peu de muguet. Pluies, fraîcheur dans l'Hexagone… - principal fournisseur pour La Réunion - cette année, les brins manquent à l'appel. À ceux et celles qui chercheront donc à se procurer la fleur porte-bonheur, il faudra se lever très tôt, car la mission s'avère compliquée.

Meurtre de Matisse à Châteauroux: un adolescent et sa mère mis en examen

Un adolescent de 15 ans a été mis en examen lundi soir pour "meurtre" et écroué, deux jours après le meurtre à l'arme blanche du jeune Matisse à Châteauroux qui a choqué cette commune de l'Indre et relancé le débat sur la violence chez certains jeunes

"Le Barbié de Mafate", un kozman en kreol pou fé ri la bouche

Pour sa 89e création, François Folio revisite en créole le grand classique « Barbier de Séville » de Beaumarchais à la sauce locale. Au menu, comique de geste et de situation mais surtout une (re)découverte de nout beau kozé kréol et de ses subtilités. Un véritable bijou qui cartonne (photos DR).

"Jazz dann Port" : un festival pour faire groover La Réunion au rythme du jazz

Du 1er au 4 août 2024, aura lieu le festival "Jazz dann Port Misik". La ville du Port vivra au rythme du jazz sous toutes ses facettes : New Orléans, Be Bop, maloya jazz, flamenco jazz, jazz funk, jazz rock et bien plus. Jazz Dann Port transportera le public durant quatre jours dans un melting-pot de cultures.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la grisaille prévu pour ce dernier jour d'avril

En ce dernier jour du mois d'avril, Matante Rosina attend quelques rafales de vent. Pour elle, le ciel garde sa couleur grisâtre comme hier. Des averses vont intéresser l'est de l'île. Si par endroit, le soleil a pointé le bout de son nez, ce n''est que pour une courte durée. Les nuages viennent rapidement se mettre devant lui et partout sur l'île. Alors, normalement, Matante Rosina prévoit une baisse des températures. Croisons les doigts pour qu'elle ait raison.