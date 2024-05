Tué dans la rue, pass, rave party, salon Zanimos et jardin et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 13 mai 2024 : - Saint-Pierre : un jeune homme de 20 ans tué dans une bagarre - Pass loisirs et transports : "une procédure qui prend du temps" indique le Département - Rave party dans le Maine-et-Loire : enquête ouverte après la mort d'un homme - Saint-Denis : le Salon Zanimos et jardin s'installe à la Nordev - Foire de Bras-Panon : un adolescent chute d'un manège - La pa Météo France i di, sé zot i di - Rendez-vous avec le soleil

Saint-Pierre : un jeune homme de 20 ans tué dans une bagarre

Une jeune homme de 20 ans est décédé dans une rue de la Ravine des Cabris (Saint-Pierre) ce dimanche 12 mai 2024 vers 20h. Selon le parquet, la victime aurait trouvé la mort à la suite d'une altercation qui a eu lieu dans des circonstances encore indéterminées.

Pass loisirs et transports : "une procédure qui prend du temps" indique le Département

Depuis le mois de mars 2024, les demandes pour les chéquiers Pass Loisirs et Pass Transport - attribués par le Département aux personnes en situation de handicap - ont été ouvertes. Certains bénéficiaires ont déjà obtenu le Pass, d'autrs l'attendent encore. fait leurs demandes dès le début, ils n'ont toujours rien reçu dans leur boîte aux lettres. D'autres, plus chanceux les ont déjà en leur possession. Contacté, le Département souligne : "nous ne notons pas de retard général même si c'est effectivement une procédure qui prend du temps"

Rave party dans le Maine-et-Loire : enquête ouverte après la mort d'un homme

Une enquête a été ouverte dimanche après la mort d'un homme suite à un arrêt cardiaque lors d'une rave party illégale près de Saumur qui a rassemblé quelque 10.000 teufeurs sur un terrain agricole isolé, et donné lieu à des heurts avec des gendarmes tentant de saisir du matériel.

Saint-Denis : le Salon Zanimos et jardin s'installe à la Nordev

Du samedi 18 au lundi 20 mai 2024, la Nordev de Saint-Denis se transformera en immense jardin peuplé d'animaux en tout genre. Durant ce week-end, le Salon Zanimos et jardin proposera aux plus de 25.000 visiteurs attendus un programme chargé. Une ferme pédagogique permettra de rencontrer tous types d'animaux : cochons, lapins, cabris...mais aussi des dromadaires, des perroquets, et des chevaux. Venez également assister à des concours de beauté pour félins et canins, et participer à des ateliers découverte, des stands pour les passionnés de jardinage et de nombreuses animations pour les plus jeunes.

Foire de Bras-Panon : un adolescent chute d'un manège

Un adolescent a chuté d'un manège de la foire de Bras-Panon ce dimanche 12 mai 2024, rapportent plusieurs médias. La sécurité civile et le SMUR sont ont été dépêchés sur place. La victime a ensuite été transférée au GHER

La pa Météo France i di, sé zot i di - Rendez-vous avec le soleil

Le beau temps est au rendez-vous avec un ciel majoritairement dégagé et ensoleillé ce lundi 13 mai 2024. Matante Rosina remarque que les températures baissent légèrement par rapport aux jours précédents. Dans l'après-midi, quelques nuages se développent sur les pentes de l'île. Malgré ces nuages, la journée reste agréable.