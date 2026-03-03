[Photos-Vidéo] Saint-Philippe : incendie dans un bâtiment communal, une plainte va être déposée

(Actualisé) Dans la nuit de ce lundi 2 au mardi 3 mars 2026, un incendie s'est déclaré aux alentours de 3 heures du matin, dans les locaux situés à l’arrière de la mairie de Saint-Philippe, accueillant certains services municipaux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre. Le maire, Olivier Rivière, annonce qu'une plainte va être déposée (Photo : Capture Facebook)

- La municipalité de Saint-Philippe porte plainte -

Dans un communiqué publié ce mardi 3 mars 2026, le maire rappelle que "le 25 novembre 2025, le local de stockage du matériel ainsi que les vestiaires du Stade Mandanne Turpin ont également été touchés par un incendie".

"Qu’il s’agisse d’actes volontaires ou non, la municipalité a immédiatement déposé plainte à la suite des faits précédents", indique le maire, Olivier Rivière.

Une nouvelle plainte sera déposée ce lundi concernant l’incendie survenu cette nuit. "Nous espérons que les forces de l’ordre feront toute la lumière sur ces affaires dans les meilleurs délais."

Les équipes de la ville "restent pleinement mobilisées et sont à leur écoute avec bienveillance afin de les accompagner dans cette situation. La sécurité des agents municipaux et la continuité du service public demeurent nos priorités".

