Inflation, volcan, émeutes, Geekali et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 6 juillet 2023 : - Prix : tout, tout, tout, vous saurez tout sur le calcul de l'inflation - Piton de la Fournaise : le front de coulée ne progresse plus mais l'éruption se poursuit - Émeutes: l'IGPN et l'IGGN saisies de 10 enquêtes sur les agissements des forces de l'ordre - Pop-culture : le Geekali lance un concours de manga - La pa Météo France i di, sé zot i di - Sous le soleil

Prix : tout, tout, tout, vous saurez tout sur le calcul de l'inflation

Le 26 juin 2023, l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) dévoilait – comme chaque mois – l'indice des prix à la consommation à La Réunion. Alimentaire, tabac, énergie… tout ou presque y passe. Des produits qui passent notamment entre les mains d'enquêteurs de l'Insee qui relèvent les prix pour pouvoir calculer ce que l'on appelle l'"indice des prix à la consommation". Afin d'y voir plus clair - après les nombreuses interrogations de nos internautes - sur la façon de calculer ces prix, les équipes d'Imaz Press ont décidé d'interroger l'Insee.

Piton de la Fournaise : le front de coulée ne progresse plus mais l'éruption se poursuit

Cinquième jour de spectacle au volcan en ce jeudi 6 juillet 2023. Même si la progression du front de coulée s'est arrêté hier, la première éruption de l'année qui a démarrée dimanche aux alentours de 8h30 poursuit sa lancée. La lave se trouve actuellement entre 2 et 2,5 kilomètres de la RN2 selon les volcanologues. Et les admirateurs sont toujours au rendez-vous du côté de Sainte-Rose pour en prendre plein les yeux.



Émeutes: l'IGPN et l'IGGN saisies de 10 enquêtes sur les agissements des forces de l'ordre

L'IGPN, la police des polices, et son pendant pour la gendarmerie, l'IGGN, ont été saisies de 10 enquêtes depuis le début des violences qui ont suivi la mort de Nahel, tué par la police dans un contrôle routier, a déclaré mercredi Gérald Darmanin.



Pop-culture : le Geekali lance un concours de manga

Dans le cadre de la cinquième édition du Geekali, le grand salon de la pop-culture et du jeu vidéo de La Réunion, l’association Geekali lance un concours de planche manga ouvert à tous. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 31 juillet 2023 et les délibérations auront lieu le 5 août lors du festival.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Sous le soleil

Ce jeudi 6 juillet 2023, Matante Rosina se réveille sous quelques petites gouttes du côté de l'est mais elle sait que cela ne durera pas. En tout cas le soleil est partout ailleurs même si dans l'après-midi quelques nuages se forment au niveau des pentes du nord-ouest. Le vent se calme enfin jusqu'à certainement une prochaine reprise.