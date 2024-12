Chido, Vigies et water patrol, Macron, ReQueer et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 12 décembre 2024 : - Chido est devenu cyclone tropical intense, Mayotte en pré-alerte cyclonique - Annoncée en grande pompe, la fusion entre les vigies et la Water Patrol prend l'eau - La France toujours dans l'attente d'un nouveau Premier ministre, une semaine après la censure de Barnier - Le week-end ReQueer : trois jours pour célébrer les identités LGBTQIA+ - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un soleil généreux

Chido est devenu cyclone tropical intense, Mayotte en pré-alerte cyclonique

Ce jeudi 12 décembre 2024, le cyclone tropical devenu intense continue sur une trajectoire vers l'ouest en maintenant son intensité. Ce mercredi, Chido est passé sur Agalega avec des vents estimés à près de 250km/h. Au cours des prochaines 12 heures, le système pourrait continuer de s'intensifier. À plus longue échéance, Chido devrait passer à près de 100km au nord de la pointe nord de Madagascar vendredi en soirée et de Mayotte samedi en journée. Concernant Mayotte, le préfet a placé le département en pré-alerte cyclonique ce mercredi 11 décembre.

Annoncée en grande pompe, la fusion entre les vigies et la Water Patrol prend l'eau

Annoncée le 13 septembre 2024, la fusion des Vigies requins renforcées (VRR) et de la Water-patrol – sous l'égide de l'association Ressac (Réseau d'éducation et de sauvetage pour la sécurité des activités côtières) n'aura vraisemblablement pas lieu au 2 janvier 2025. Et pour cause, les deux entités disent être "dans le flou" le plus complet, sans aucun retour depuis septembre, de la part de l'État et du Centre sécurité requin (CSR). Du côté des financeurs, un audit des deux structures est toujours en cours pour vérifier les conditions dans lesquelles le dispositif existant pourrait être repris par la nouvelle structure

La France toujours dans l'attente d'un nouveau Premier ministre, une semaine après la censure de Barnier

Toujours pas de dénouement pour Matignon une semaine après la censure du gouvernement Barnier. La nomination du nouveau Premier ministre, qui sera chargé de négocier a minima un accord pour éviter la censure et faire adopter un budget pour 2025, est attendue jeudi.

Le week-end ReQueer : trois jours pour célébrer les identités LGBTQIA+

Du 12 au 14 décembre 2024, l’association ReQueer organise un événement annuel "gratuit et éclectique". Projections, performances et culture ballroom seront au rendez-vous de ce festival LGBTQIA+ qui vise à promouvoir la diversité. Selon l'association, ce week-end sera "haut en couleur et riche en moments de partage et de solidarité". Les événements sont programmés à Saint-Denis, Sant-Paul et Saint-Leu (Photo : www.imazpres.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un soleil généreux

Matante Rosina n’a pas regardé dans sa tasse de café ce matin, mais dans le reflet de son petit bassin au fond de son jardin! Elle dit que ce jeudi 12 décembre 2024 commence en beauté pour une bonne partie de l’île, avec du soleil généreux. Cependant, du côté de l’est, les nuages côtiers prennent leur temps pour disparaître. L’après-midi, le ciel est plus capricieux. Les nuages envahissent les hauteurs, notamment du côté de Saint-Paul et de La Possession, où quelques petites averses pourraient se montrer. Dans le sud, le soleil brille toute la journée. Côté mercure, on reste sur des températures estivales.