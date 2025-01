Dikeledi, Los Angeles, narcotrafiquants, contrôles routiers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 13 janvier 2025 : - Dikeledi s’est éloigné de Mayotte, l’alerte rouge maintenue jusqu’à lundi soir - Les incendies s'étendent à Los Angeles, menacée par le retour de vents encore plus violents - Les "100 plus gros narcotrafiquants" détenus isolés dans "une prison de haute sécurité" à l'été, annonce Darmanin - Contrôles routiers : 497 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un lundi chaud et ensoleillé (Photo www.imazpress.com)

Des trombes d’eau se sont abattues ce dimanche 12 janvier 2025 sur Mayotte, provoquant des inondations, alors que la forte tempête tropicale Dikeledi a fait trois morts à Madagascar, moins d’un mois après les ravages de Chido dans l’océan Indien. Le préfet François-Xavier Bieuville a annoncé ce dimanche avoir décidé de "maintenir l’alerte rouge jusqu’à lundi soir". Aucune victime n'a été recensée pour l'heure.

La mégalopole de Los Angeles est toujours aux prises avec les flammes dimanche, les incendies continuant à gagner du terrain, alors que des vents encore plus violents sont annoncés pour mardi.

Les "cent plus gros narcotrafiquants" qui poursuivent leur activité criminelle depuis leur cellule seront isolés dans "une prison de haute sécurité" à l'été, a annoncé dimanche sur LCI le ministre de la Justice Gérald Darmanin.

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 42 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 10 au 12 janvier 2025 permettant de relever 399 infractions dont 29 délits. De leur côté, les effectifs de l'Escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de La Réunion ont réalisé sur le département 11 opérations de sécurisation et de sécurité routière, permettant de relever 98 infractions.

Ce lundi 13 janvier 2025, Matante Rosina annonce un temps chaud et ensoleillé encore. Le thermomètre est toujours dans le rouge. La température peut atteindre les 34 degrés sur le le littoral. Le vent souffle encore un peu ce qui permet de respirer un peu.