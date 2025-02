Obsèques, dépression tropicale, Cisjordanie, contrôles et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 3 février 2025 : - Entre inhumation et crémation, mourir coûte cher pour les proches des défunts à La Réunion - La dépression tropicale à 385km de La Réunion, l'île toujours en vigilance fortes pluies et orages - Cisjordanie : l'armée israélienne affirme avoir tué plus de 50 "terroristes" depuis le 14 janvier - Contrôles routiers : 167 infractions relevées par les forces de l'ordre ce week-end - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle matinée avant quelques gouttes l'après-midi (Photo www.imazpress.com)

Être confronté au décès d’un proche est une épreuve difficile, souvent déchirante. Mais au-delà de la douleur, les familles réunionnaises doivent aussi faire face à des frais parfois exorbitants. Entre inhumation, crémation et concessions funéraires, le coût des obsèques peut atteindre plusieurs milliers d’euros, mettant certains ménages en difficulté. Si des aides existent, l'anticipation reste souvent un sujet tabou dans les familles.

Ce lundi 3 février 2025, la dépression tropicale Faida circule à 385km de La Réunion à une vitesse de 19km/h. Un système qui amène avec lui d'importantes précipitations. L'île est toujours en vigilance jaune fortes pluies et orages. Une vigilance vents forts est également en cours sur le sud et sud-est du département. Le météore "devrait s'intensifier en tempête tropicale entre ce lundi et son atterrissage sur Madagascar prévu autour de mardi matin", prévient Météo France.

Israël a mené dimanche une vaste opération militaire dans le nord de la Cisjordanie occupée, marquée par la destruction de nombreux bâtiments, selon l'armée, qui a affirmé avoir tué plus de 50 "terroristes" dans ce territoire depuis le 14 janvier.

Les effectifs de police ont réalisé sur le département 7 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 31 janvier au 2 février 2025 permettant de relever 56 infractions dont 11 délits. La gendarmerie a, elle, réalisé 14 opérations de contrôle, relevant 111 infractions.

En observant les nuages ce matin, Matante Rosina a une petite idée du temps qu'il va faire ce lundi 3 février 2025. Elle prévoit une matinée ensoleillée sur l'ensemble de l'île, avec des températures encore très chaudes. A partir de la mi-journée, des nuages devraient se former sur les hauteurs, apportant des averses intermittentes, notamment dans les régions de l'est et du sud-est.