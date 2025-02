Larves, Koko lo kok, Ukraine, Jérôme Leperlier et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 12 février 2025 : - Il y a (peut-être) une pincée de larves dans votre pain ou vos gateaux et c'est autorisé par l’Union européenne - Manifestation devant la préfecture : trempé et déçu, Koko lo kok y a (presque) laissé ses plumes - Zelensky prêt à des échanges de territoires, signes de détente entre Washington et Moscou - Trophées des Français de l’étranger : le Réunionnais Jérôme Leperlier parmi les finalistes - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil avant le retour de la pluie (Photo www.imazpress.com)

Il y a (peut-être) une pincée de larves dans votre pain ou vos gateaux et c'est autorisé par l’Union européenne

Depuis ce lundi 10 février 2025, et après validation par l’Union européenne, une poudre de larves de Tenebrio molitor (ver de farine) peut être incorporée dans certains produits alimentaires. Une décision qui, par son riche apport protéique, vise à offrir une alternative à la viande. À La Réunion, où la consommation d’insectes n’est pas une nouveauté, cette pincée de larves dans les assiettes suscite des réactions diverses, tant chez les professionnels de santé que du côté de la population.

Manifestation devant la préfecture : trempé et déçu, Koko lo kok y a (presque) laissé ses plumes

Cocorico ! Le cri, reconnaissable entre mille, a été lancé par Koko lo kok ce samedi après-midi 8 février 2025 à Saint-Denis. Dans les jardins de la préfecture. Quasiment sous les fenêtres de Patrice Latron, ci-devant préfet de La Réunion. C'est que Koko lo kok pensait prendre part à un grand spectacle avec gros son lancé à fond, synthé déchaînés et dance floor blindé. Ce n'était pas (tout à fait) le cas.

Zelensky prêt à des échanges de territoires, signes de détente entre Washington et Moscou

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt mardi à "un échange" de territoires avec la Russie, dans le cadre d'éventuelles négociations de paix sous l'égide des Etats-Unis, qui ont vu un bon augure dans la libération d'un Américain par Moscou.

Trophées des Français de l’étranger : le Réunionnais Jérôme Leperlier parmi les finalistes

Le Prix du public 2025 des Trophées des Français de l’étranger met à l’honneur huit finalistes aux "parcours remarquables". Parmi eux, Jérôme Leperlier, artiste et professeur installé en Espagne, mise sur l’innovation pédagogique à travers un projet mêlant enseignement du français, breakdance et rap.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil avant le retour de la pluie

Comme chaque jour depuis le début de la semaine, Matante Rosina va se lever avec le soleil dans les yeux, avant de devoir sortir le parapluie en cours de matinée. Un temps classique d'été austral en soi. C'est d'ailleurs dans le nord et l'est que les nuages seront les plus présents.