Lecture, vigilance, DJ MG, insolite et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 16 février 2025 : - Médiathèque de Sainte-Marie : un espace lecture pour les personnes déficientes visuelles - Vigilance fortes pluies et orages en cours dans l'est et le sud-est, puis dans l'ouest dès 11h - MG, le DJ de La Réunion aux 100.000 followers sur Tiktok. - Insolite - Courir devant un scie, des dents de dinosaure marocain dans des colis - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps qui tourne à l'orage (Photo www.imazpress.com)

Médiathèque de Sainte-Marie : un espace lecture pour les personnes déficientes visuelles

Ce mardi 11 février 2025, La Réunion célébrait les 20 ans de la loi handicap. À la médiathèque de Sainte-Marie, la commune n'a pas attendu l'État pour développer un espace entièrement dédié aux personnes déficientes visuelles. Sur les étagères, des livres en braille côtoient les ouvrages en gros caractère ou des livres audio, pour le plus grand bonheur des lecteurs.

Vigilance fortes pluies et orages en cours dans l'est et le sud-est, puis dans l'ouest dès 11h

Dans leur dernier bulletin de suivi, les services de météo-France annoncent que l'est et le sud-est sont en vigilance fortes pluies et orages, ce dimanche 16 février 2025. À partir de 11h ce matin, l'ouest passera également en vigilance jaune fortes pluies et orages. La prudence est recommandée jusqu'à 19h, pour ces trois régions. Il n'y a pas d'autres vigilance en cours.

MG, le DJ de La Réunion aux 100.000 followers sur Tiktok

Il a commencé à mixer tout petit, a baigné dans le zouk et aujourd’hui, il est suivi par plus de 100.000 followers sur Tiktok. DJ MG fait partie de cette nouvelle génération de DJ qui performent autant dans les clubs que sur les réseaux sociaux. A La Réunion pour l’instant, mais Maurice et l’Angola lui tendent les bras.

Insolite - Courir devant un scie, des dents de dinosaure marocain dans des colis

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 10 au vendredi 14 février 2025, le voici. Le rappeur Rilès a achevé une course sans interruption de… 24 heures, devant un scie circulaire géante, rien que ça. Dans le sud de la France, des dents de dinosaure originaires du Maroc ont été saisies... dans des colis express. L'histoire ne dit pas si l'animal ayant perdu ses dents était entré légalement ou non en Europe.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps qui tourne à l'orage

Matante Rosina sent de l'électricité dans l'air ce dimanche 16 février 2025. Car si l'ouest de l'île devrait connaître des éclaircies, dans l'intérieur de l'île, nuages et averses parfois fortes vont rythmer la fin de matinée. L'après-midi, le tonnerre va se mêler à la pluie dans les hauts de l'île. Un temps pluvieux mais heureux, qui devrait s'étendre jusque sur le littoral. Côté température, les éventails seront de sortie. Matante Rosina voit une mer agitée au sud et à l'est avec une petite houle pouvant atteindre les deux mètres.