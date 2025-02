Courir devant un scie, des dents de dinosaure marocain dans des colis

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 10 au vendredi 14 février 2025, le voici. Le rappeur Rilès a achevé une course sans interruption de… 24 heures, devant un scie circulaire géante, rien que ça. Dans le sud de la France, des dents de dinosaure originaires du Maroc ont été saisies... dans des colis express. L'histoire ne dit pas si l'animal ayant perdu ses dents était entré légalement ou non en Europe.

- Le rappeur Rilès a réussi à courir 24 heures de suite devant une scie circulaire géante

C’était un pari fou. Et il l’a réussi. Après un décompte des toutes dernières secondes repris par tout le public présent, il a écarté les bras en signe de victoire.

Selon France 3, plus de 150.000 spectateurs étaient derrière leur écran - les images étaient diffusées en direct sur la chaîne YouTube du musicien - au moment où il achevait son exploit. En tout, au cours des 24 heures, la vidéo a été vue plus d’1,8 millions de fois.

Rilès est parvenu à terminer sa course de 24h entamée hier, parcourant plus de 230km au total ????



Diffusé en live sur TikTok et YouTube, l’événement a rassemblé des dizaines de milliers de spectateurs en ligne. pic.twitter.com/MFNFdPGUZG