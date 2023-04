Pilule, Wuambushu, Macron, bateau en feu et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 24 avril 2023 : - Pilule abortive : pas de pénurie à La Réunion pour le moment - Mayotte : Wuambushu va être lancée, des milliers de personnes menacées d'expulsion - Macron veut se "réengager dans le débat" et annonce une seule loi sur l'immigration - Un bateau prend feu au large de Roches Noires, une personne blessée - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin et de possibles petites pluies l'après-midi

Pilule abortive : pas de pénurie à La Réunion pour le moment

Alors qu'une pénurie de MisoOne et en Gymiso, deux pilules abortives utilisées dans la majorité des IVG en France, a touché plusieurs villes de France, à La Réunion, les stocks se portent bien. D'après l'Union régionale des pharmaciens, un grossiste de l'île a bien observé une rupture de misoprostol pendant une semaine, ses stocks ont pu rapidement être remplis. Et d'autres grossistes, eux, étaient toujours présents pour fournir les professionnels de santé de l'île.

Mayotte : Wuambushu va être lancée, des milliers de personnes menacées d'expulsion

Wuambushu, l'opération d'expulsions massives d'étrangers en situation irrégulière et de démolition de bidonvilles va commencer à Mayotte. Des centaines de policiers, gendarmes, surveillants de prison, magistrats... sont arrivés en renfort depuis plusieurs jours. L'opération doit durer deux mois. Dans le contexte de tension extrême qui existe à Mayotte depuis quelques, le risque de débordements et de recrudescence la violence est réel. À La Réunion, les associations et services de santé restent en alerte pour "répondre à une demande d'aide, le cas échéant".



Macron veut se "réengager dans le débat" et annonce une seule loi sur l'immigration

Emmanuel Macron poursuit son offensive pour tourner la page de la crise des retraites: à l'occasion du premier anniversaire de sa réélection lundi, il annonce son intention de se "réengager" tous azimuts dans le débat, et défend le principe d'une grande loi sur l'immigration.



Un bateau prend feu au large de Roches Noires, une personne blessée

Un bateau de moins de 12m a pris feu ce dimanche 23 avril 2023 vers 14h30 à moins de 300 mètres des côtes dans le secteur de Roches Noires à Saint-Gilles-les-Bains dégageant une épaisse fumée noire. Les circonstances de l'incendie sont encore indéterminées. 21 sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur l'intervention. Le feu a été éteint peu avant 16h et le bateau qui s'était échoué sur la barrière de corail a été remorqué jusqu'au Port peu avant 18h par l'équipe nautique et la société nationale de sauvetage en mer. Une personne a été blessée

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin et de possibles petites pluies l'après-midi

Ce lundi 24 avril 2023 est placé sous le soleil sur l'ensemble de l'île. C'est Matante Rosina qui le dit. Il va encore faire chaud, les températures devraient atteindre les 31°C. Elle voit quelques petits nuages qui se baladent ci et là le matin sans assombrir le ciel bleu. Mais ses prévisions annoncent une petite chance de pluie en fin d'après-midi dans le sud de l'île, donc si vous sortez, n'oubliez pas votre parapluie.