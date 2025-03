Logement, dispositifs Garance, Ukraine, littoral propre et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 14 mars 2025 : - Garance : logements inhabitables, parc social saturé, des privés peu accompagnés et des sinistrés abandonnés - Catastrophe naturelle, calamité naturelle, calamité agricole...Le point sur les différents dispositifs - Ukraine : des "questions importantes" quant à une trêve, dit Poutine, Zelensky dénonce des "manipulations" - Opération "100 km de littoral propre à La Réunion "pour enlever 80.000 déchets - La pa météo France i di, sé zot i di - Une météo sans surprise (Photo www.imazpress.com)

Garance : logements inhabitables, parc social saturé, des privés peu accompagnés et des sinistrés abandonnés

Depuis le passage de Garance sur La Réunion le 28 février 2025, plusieurs familles se retrouvent sans murs ou à ciel ouvert. Qu'ils vivent dans du social ou du privé, tous vivent la même chose… ils n'ont plus ou presque rien. Si certains d'entre eux ont pu retrouver un toit pour se loger – dans un autre appartement ou chez des proches – nombreux sont ceux qui doivent vivre sous les bâches, dans l'attente désespérée d'être un jour peut-être relogés.

Catastrophe naturelle, calamité naturelle, calamité agricole...Le point sur les différents dispositifs

Catastrophe naturelle, calamité naturelle exceptionnelle, calamité agricole...Ces dispositifs sont sur les lèvres de tout le monde depuis le passage du cyclone Garance à La Réunion, le 28 février 2025. Mais quelle différence entre chacun de ces dispositifs ? Imaz Press Réunion fait le point.

Ukraine : des "questions importantes" quant à une trêve, dit Poutine, Zelensky dénonce des "manipulations"

Vladimir Poutine a souligné jeudi que des "questions importantes" devaient être réglées concernant la proposition des Etats-Unis d'une trêve en Ukraine, Donald Trump souhaitant de son côté qu'elle soit mise en oeuvre sans délai.

Opération "100 km de littoral propre à La Réunion "pour enlever 80.000 déchets

Cette année 2025, le Groupement régional des acteurs de l'éducation à l'environnement pour un développement Durable de l'île de La Réunion (GRANDDIR) renouvèle l'opération "100 km de littoral propre". Cinq opérations de nettoyage sont organisées entre jusqu'en juin 2025. Objectif, collecter, cartographier et enlever 80.000 déchets sur le littoral réunionnais.

La pa météo France i di, sé zot i di - Une météo sans surprise

Matante Rosina pense que la météo ne va pas trop changer à l'aube du week-end. Le matin de ce vendredi 14 mars 2025, le soleil brille et l'après-midi, les nuages prennent place, surtout sur les Hauts. Quelques averses tombent ici et là. Quelques pluies peuvent concerner le sud en fin d'après-midi. Non, prévient Matante Rosina, il ne va pas faire moins chaud aujourd'hui. Le vent est timide ce vendredi.