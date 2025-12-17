100% de réussite pour la 1ère promotion du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion de La Réunion

En novembre 2023, le CFA Académique de La Réunion, en partenariat avec l'Ordre des Experts Comptables de La Réunion, la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes Réunion – Mayotte et leur institut de formation Numéria, lançait le Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) par la voie de l’apprentissage. Cette 1ère promotion (2023 – 2025) obtient un taux de réussite de 100%. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : AFP)

Cette réussite est le fruit de l’engagement et du travail régulier des apprentis, et du soutien constant

des enseignants.

Félicitations à nos nouveaux diplômés pour leur sérieux, leur investissement, leur persévérance et leur formidable réussite. Place maintenant aux prochaines promotions à qui nous souhaitons la même réussite.

Le DSCG en quelques mots :

Le DSCG fait partie du cursus de l’expertise-comptable suivant le schéma Licence-Master-Doctorat. De grade Master, ce Diplôme d’Etat est de niveau Bac + 5. La formation est ouverte aux titulaires du DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) ou d’un bac + 3 dans le domaine comptable, et assurée par une équipe de formateurs experts ayant une expérience en DSCG et de professionnels du chiffre (Expert-comptable, Commissaire aux comptes, Contrôleur de gestion etc.). Depuis août 2025, le lycée Antoine Roussin à Saint-Louis accueille cette formation dispensée par la voie de l’apprentissage avec le CFA Académique de La Réunion.