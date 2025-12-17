TOUTE L’ACTUALITÉ
100% de réussite pour la 1ère promotion du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion de La Réunion

  • Publié le 17 décembre 2025 à 11:48
En novembre 2023, le CFA Académique de La Réunion, en partenariat avec l'Ordre des Experts Comptables de La Réunion, la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes Réunion – Mayotte et leur institut de formation Numéria, lançait le Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) par la voie de l’apprentissage. Cette 1ère promotion (2023 – 2025) obtient un taux de réussite de 100%. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : AFP)

Cette réussite est le fruit de l’engagement et du travail régulier des apprentis, et du soutien constant
des enseignants.

Félicitations à nos nouveaux diplômés pour leur sérieux, leur investissement, leur persévérance et leur formidable réussite. Place maintenant aux prochaines promotions à qui nous souhaitons la même réussite.

Le DSCG en quelques mots :

Le DSCG fait partie du cursus de l’expertise-comptable suivant le schéma Licence-Master-Doctorat. De grade Master, ce Diplôme d’Etat est de niveau Bac + 5. La formation est ouverte aux titulaires du DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion) ou d’un bac + 3 dans le domaine comptable, et assurée par une équipe de formateurs experts ayant une expérience en DSCG et de professionnels du chiffre (Expert-comptable, Commissaire aux comptes, Contrôleur de gestion etc.). Depuis août 2025, le lycée Antoine Roussin à Saint-Louis accueille cette formation dispensée par la voie de l’apprentissage avec le CFA Académique de La Réunion.

