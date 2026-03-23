113 étudiants de l’IUT de La Réunion en voyage d’études au Canada

Pour sa 4ème édition, le voyage d’études à l’étranger de l’IUT de La Réunion atteint un niveau jamais égalé : 113 étudiants issus de cinq départements différents s’envolent pour le Canada dans le cadre d’un voyage d’études à dimension internationale. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Université de La Réunion.

Sont représentés les départements : Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA), Techniques de Commercialisation (TC), Génie Civil – Construction Durable (GC-CD), ainsi que, pour la première fois, Hygiène, Sécurité, Environnement (HSE) et Génie Biologique (GB).

Jamais auparavant un projet d’études à l’étranger n’avait rassemblé un nombre aussi important d’étudiants et une telle diversité de formations au sein de l’IUT de La Réunion.

Ce séjour s’inscrit pleinement dans la stratégie d’ouverture internationale de l’IUT et de l’Université de La Réunion. Au programme (entre autres) : visites d’institutions prestigieuses telles que HEC Montréal, l’Université du Québec à Montréal, McGill et le Cégep de Sherbrooke ; découverte d’entreprises majeures comme Colas Québec ; visite d’un barrage hydroélectrique ; rencontres avec des enseignants et étudiants canadiens ; ainsi qu’échanges avec des réunionnais expatriés.

Cette expérience vise à élargir les perspectives des étudiants et à leur faire prendre conscience que leur avenir professionnel peut s’inscrire bien au-delà des frontières de La Réunion et de la France hexagonale.

Pour illustrer les opportunités d’expatriation pour les réunionnais dans le monde, les étudiants auront l’occasion de rencontrer Grégory Larroque, originaire de Saint-Pierre, vice-président chez CGI, une entreprise mondiale de services-conseils en technologie de l’information basée au Canada.

Pour les départements HSE et GB, qui participent pour la première fois à cette initiative, cette ouverture à l’international marque une étape importante dans le développement de leur réseau et dans la valorisation de leurs formations.

"Ce voyage expose les étudiants à d’autres modes de gestion, d’enseignement supérieur et de vie. À chaque édition, ils en ressortent enrichis et plus ambitieux", déclare Jean Paul Maujean, enseignant en BUT GEA et initiateur du projet



Ce projet d’envergure a été rendu possible grâce à la mobilisation conjointe des étudiants, des équipes pédagogiques et de partenaires engagés. En complément des contributions de l’IUT et des étudiants, plusieurs acteurs ont apporté un soutien déterminant à cette initiative. French bee et Air France ont accordé des tarifs préférentiels pour le transport aérien, tandis que la marque Tipopei a soutenu le financement du séjour grâce à la vente de confitures par les étudiants. La CIVIS a également apporté un soutien financier précieux à la réalisation de ce projet. Un remerciement particulier est adressé à GTOI, partenaire privilégié des départements GC-CD et HSE, pour son accompagnement dans ce projet.

Au-delà de la découverte académique, ce séjour au Canada constitue une expérience humaine intense, renforçant la cohésion entre étudiants issus de disciplines différentes et favorisant les échanges interdisciplinaires.