Saint-Denis : un défilé pour mettre en lumière des vêtements en textiles revalorisés

Une marque de mode artisanale spécialisée dans des créations uniques et personnalisées, annonce le lancement d’une nouvelle collection de vêtements en textiles revalorisés. Un défilé de mode qui aura lieu au Créolia hôtel à Saint-Denis le 11 juillet 2026. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Abygail-Création)

Depuis 2011, Abygail-Création s’engage à offrir des pièces qui allient créativité, qualité et durabilité. Chaque création est conçue avec soin et passion, mettant en avant des matériaux durables, un savoir-faire artisanal.

Dans le cadre de l'organisation d'un défilé de mode qui aura lieu au Créolia hôtel à Saint-Denis le 11 juillet 2026, Abygail-Création dévoilera sa nouvelle collection. Cette événement aura pour but de valoriser ces créations et aussi mettre en avant de futurs défilés de créateurs réunionnais afin de promouvoir le savoir faire au travers de défilés façon fashion week parisienne.

