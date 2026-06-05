Accident terminé à Saint-André : la circulation rétablie dans le secteur

(Actualisé) Sur la RN2 à Saint André, l'accident qui s'était produit dans le sens Nord/Est au lieu-dit Petit Bazar est terminé. La circulation est totalement rétablie dans le secteur (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)
0 Commentaires
ACCIDENT À SAINT-ANDRÉ La circulation rétablie dans le secteur Petit Bazar
ACCIDENT À SAINT-ANDRÉ La route momentanément fermée secteur Petit Bazar dans le sens nord-est
(Actualisé) Sur la RN2 à Saint André, l'accident qui s'était produit dans le sens Nord/Est au lieu-dit Petit Bazar est terminé. La circulation est totalement rétablie dans le secteur (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)