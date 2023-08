Un accident a eu lieu à la mi-journée à l'intersection entre le quartier de La Providence et le Boulevard Sud à Saint-Denis. Un accident impliquant une voiture et un piéton. Selon nos informations, on recense un blessé grave et un blessé léger mais leurs jours ne sont pas en danger. Force de l'ordre et secours sont sur place (Photo : Chloé Mahano / Radar 974)