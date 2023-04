À La Réunion, l'hiver arrive (doucement)

Ce vendredi 21 avril 2023, Météo France a fait un point sur l'activité cyclonique et l'arrivée de l'hiver sur l'île. D'après le bulletin, une fin de saison est à l'horizon pour les cyclones. Côté températures, même si le temps chaud était encore bien présent en ce mois d'avril, la première quinzaine du mois de mai devrait marquer une entrée en hiver tout en douceur (photo : rb/www.imazpress.com)

Météo France relève des conditions "nettemment défavorables" à l'activité cyclonique au mois d'avril sur le Sud-Ouest de l'Océan Indien. "Pour cette fin avril et en première décade de mai, malgré des conditions un peu plus favorables sur le bassin (poussée de flux d'ouest équatorial renforçant l'activité du talweg proche-équatorial), la probabilité de formation d'une tempête tropicale devrait être faible" indique le bulletin météo.

Dans l'éventualité d'un développement de cyclone, Météo France précise qu'elle concernerait essentiellement la zone proche-équatoriale et ne menacerait pas les terres habitées.

La fin de la saison cyclonique de cette année devrait être actée à la mi-mai même si Météo France tient à rappeler qu'il n'est pas rare d'observer des tempêtes tropicales fin avril ou en première quinzaine de mai. "L'an dernier, la tempête tropicale Karim s'était formée le 7 mai sur la frontière orientale du bassin" précise le bulletin.

- L'hiver point le bout de son nez -

Pour ce qui est des températures, le temps chaud devrait jouer les prolongations pour quelques jours encore selon le bulletin même si une pause temporaire devrait s'observer daans les derniers jours du mois d'avril "avec des températures plus proches des normales et une atmosphère un peu plus sèche".