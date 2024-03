Aéroport Roland Garros : voyageurs, voyageuses, vous allez bientôt atterrir dans la nouvelle aérogare

13.000 m2 de surface, trois tapis à bagages, 6.000m2 d'espaces végétalisés plus de trois millions de passagers attendus… voilà le nouveau passage obligé de l'aéroport Roland-Garros après trois années de chantier. Mais avant de pouvoir profiter d'une arrivée dans cette aérogare bioclimatique… il faudra encore attendre jusqu'au 26 mars 2024. Quoique les premiers passagers des vols tests pourront d'ores et déjà arriver dans cette aérogare dès mardi 19 mars. Regardez bien vos billets d'avion, car si vous atterrissez à cette date-là, vous débarquerez directement entre mer et montagne. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

"Au-delà de l'aspect bioclimatique remarquable, cette nouvelle infrastructure nous plonge véritablement au cœur de l'île intense, offrant une vue époustouflante sur les montagnes dès l'arrivée dans la salle de livraison des bagages", a souligné Karine Duclos, directrice marketing et communication, à l'occasion de l'inauguration.

Lire aussi - Aéroport : Roland Garros inaugure sa nouvelle aérogare bioclimatique

- Un temps d'attendre qui vous paraîtra moins long -

Impatient d'arriver, de profiter des joyaux de notre île ou simplement retrouvez les siens… attendre ses valises peut paraitre une éternité, notamment après 11 heures de vol.

Mais pour fluidifier l'arrivée des voyageurs et "rendre leur expérience plus agréable", note Guillaume Branlat, président du Directoire de l'aéroport Roland-Garros, trois tapis de bagages sont installés (contre un actuellement).

De plus, "avec une vue sur la Roche Écrite et le Piton des Neiges, le temps leur paraîtra moins long", a ajouté le président.

L'objectif étant également "d'offrir aux territoires une porte d'ouverture sur le monde", a déclaré Claire Dreyfus-Cloarec, présidente du Conseil de Surveillance.

La sécurité n'a pas non plus été oubliée. "Nous avons mis en place des dispositifs pour répondre à la norme du tri bagage avec plus de machines de détection d'explosifs", explique Guillaume Branlat.

"Tout a été refait pour un montant de 15 millions d'euros d'investissement."

L'objectif étant de pouvoir accueillir plus de 1.500 passagers simultanément.

- Trois millions de passagers à l'horizon 2030 -

Cette nouvelle aérogare marque le pas d'une nouvelle ère pour l'aéroport Roland-Garros. Un lieu de passage qui ambitionne d'accueillir près de trois millions de personnes à l'horizon 2030.

"D'un point de vue touristique, l'objectif est que La Réunion devienne la destination de référence internationale et de qualité", note Huguette Bello, présidente de Région. "L'aérogare et cette verrière attirent l'œil du visiteur et c'est une vitrine exceptionnelle."

L'aéroport Roland-Garros, haut lieu d'"au revoir" et de "bonjour", a accueilli en 2023 2,7 millions de passagers.

- Première du genre -

Cette aérogare est la première aérogare bioclimatique en milieu tropical d'une telle dimension. Un défi dans une île soumise aux aléas climatiques, dont les événements d'ici quelques années, s'annoncent d'autant plus virulents.

Une aérogare pensée également pour faire face aux défis de l'avenir, à savoir le renforcement des phénomènes climatiques comme Belal. "Le bâtiment a été testé en soufflerie avec des vents supérieurs à 270km/h et tient compte de l'évolution du climat", indique le président du Directoire de l'aéroport.

Pour ce faire, l'aéroport s'est entouré de 91% d'entreprises locales.

La conception de ce bâtiment au cœur de la nature, a été pensée pour ne pas avoir à faire appel à la climatisation électrique. Roland-Garros prône la ventilation naturelle grâce à des vantelles motorisées régulées par une station météo.

L'objectif est également de réduire les apports solaires, tout en favorisant l'éclairage naturel.

"Avec l'ouverture de la nouvelle aérogare nous passons un cap. Cette réalisation nous oblige à être encore plus performants. D'ici 2028 nous nous engageons la quasi-neutralité carbone de notre plateforme aéroportuaire", précise Guillaume Branlat.

- Et la suite ? -

Les travaux ne s'arrêtent pas là pour l'aéroport Roland-Garros. Si l'inauguration de cette nouvelle aérogare est une étape du changement de Gillot, de nombreux chantiers vont arriver.

"Nous allons transformer l'espace aujourd'hui occupé par les arrivées pour pouvoir accueillir les passagers au départ et agrandir la salle d'embarquement", explique Guillaume Branlat.

De nouveaux services commerces verront donc le jour.

Des travaux qui débuteront l'année prochaine et devraient durer un an voire un an et demi. "L'aéroport est toujours en travaux pour s'adapter aux services, à la croissance, aux normes et c'est cela qui est intéressant", conclut le président du Directoire de l'aéroport Roland Garros.

Lire aussi - "De Gillot à Roland Garros" : l'histoire de l'aéroport de La Réunion en 236 pages

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com