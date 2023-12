Affaire de pédopornographie : un individu interpellé dans le Sud de l'île

Ce mardi 5 décembre 2023, un individu a été interpellé par les forces de l'ordre dans le Sud de l'île, suspecté d'avoir pédopornographie. Le mis en cause a été placé en garde à vue ont révélé nos confrères de LINFO.re. Une opération conduite par la gendarmerie, comme il a été confirmé par Imaz Press.

L'individu interpellé est suspecté d'avoir téléchargé des fichiers à caractère pédopornographique.

- Vaste coup de filet national -

Cette opération à La Réunion, serait en lien avec le vaste coup de filet qui a eu lieu en France et en Europe où 31 personnes ont été interpellées.

Trente-et-un hommes, soupçonnés d'avoir administré et utilisé des contenus pédopornographiques via la messagerie chiffrée Signal, ont été interpellés mi-novembre, lors d'un vaste coup de filet en France et en Europe, a appris l'AFP le lundi 27 novembre auprès de la gendarmerie.

Au total, plus de 200.000 fichiers ont été découverts, 40 groupes précriminels ont été inspectés et 49 matériels numériques ont été saisis.

