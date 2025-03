Après Garance, plus de 160 millions d'euros de perte agricole estimée

L'agriculture réunionnaise traverse une crise sans précédent. Entre les effets dévastateurs du cyclone Garance et la sécheresse, les pertes s'élèvent à plus de 163 millions d'euros, selon un rapport de la Chambre d'Agriculture (Photo sly/www.imazpress.com)

- 100% des régimes de bananes détruits -

Avec des pertes agricoles estimées à 59,4 millions d'euros (hors canne), Garance a ravagé les exploitations de l'île. Les cultures végétales sont particulièrement touchées, avec 47 millions d'euros de pertes, notamment les bananeraies (100% des régimes détruits) et les cultures maraîchères (pertes de 70 à 100% selon les espèces).

Le secteur de l'élevage est également durement impacté, accusant 12,2 millions d'euros de pertes, avec près de 129.000 volailles perdues, ainsi que des centaines de bovins, porcs et ruches décimés. Au total, 98.643 litres de lait et 158.570 kg de miel ont également été perdus. On enregistre également plus de 6,6 millions de pertes concernant des infrastructures endommagées par le passage du cyclone Garance.

- La canne en détresse -

La filière canne à sucre enregistre des pertes estimées à 80 millions d'euros, avec une chute de 40% du tonnage sur le bassin du Gol et 60% sur Bois Rouge. Une forte dégradation de la richesse en sucre est aussi constatée, particulièrement à Bois Rouge où elle a baissé de 4 points. Les planteurs sont les plus touchés, avec 49 millions d'euros de pertes, suivis par les industriels sucriers, avec 30 millions d'euros).

- Une sécheresse qui fragilise davantage le secteur -

Avant même le passage de Garance, l’agriculture souffrait déjà des effets d’une sécheresse prolongée, occasionnant près de 12 millions d’euros de pertes. L’apiculture a particulièrement souffert avec une perte de 70 à 80 % sur la miellée de letchis. Au total, 12.600 ruches ont été affectées.

