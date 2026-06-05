Air Austral propose une "offre sérénité" sur toutes ses destinations

Air Austral annonce le lancement d'une mesure de flexibilité destinée à faciliter les projets de voyage de ses passagers. À compter de ce jeudi 4 juin 2026 et jusqu'au 30 juin 2026 inclus, tous les billets achetés sur les destinations opérées par Air Austral bénéficieront d'une modification sans pénalité, quel que soit la classe de voyage et le tarif sélectionné. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette mesure s'applique aux voyages, de et vers toutes les destinations de son réseau

Long-courrier :

- La Réunion – Paris

- Mayotte – Paris

- La Réunion – Bangkok

- Paris – Océan Indien

- Paris - Maurice

- Paris - Madagascar

- Océan Indien – Bangkok

- Maurice - Bangkok

- Madagascar - Bangkok

- Mayotte - Bangkok

Moyen-courrier :

La Réunion – Océan Indien et v.v

- La Réunion – Mayotte

- La Réunion – Madagascar

- La Réunion – Maurice

- La Réunion – Rodrigues

- La Réunion – Johannesburg

- La Réunion – Moroni

À travers cette initiative, Air Austral souhaite offrir à ses clients davantage de souplesse dans l'organisation de leurs déplacements personnels, familiaux ou professionnels.



"Dans un environnement où les voyageurs souhaitent plus que jamais pouvoir adapter leurs projets en fonction de l'évolution de leur situation personnelle ou du contexte international, il nous paraît essentiel de leur apporter davantage de flexibilité. Nous confirmons par ailleurs notre pleine mobilisation pour assurer notre programme de vols et continuer à relier durablement La Réunion, Mayotte et l'ensemble des territoires de l'océan Indien à paris et nos principales destinations internationales", déclare Hugues Marchessaux, Président du Directoire d'Air Austral.



Les réservations peuvent être effectuées dès à présent sur le site internet d'Air Austral, auprès des agences de voyages partenaires et dans l'ensemble des points de vente de la compagnie.