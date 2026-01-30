Air Austral reconduit ses vls saisonniers direct entre La Réunion et Moroni

Air Austral annonce ce vendredi 30 janvier 2026, la reconduction de vols saisonniers directs entre La Réunion (RUN) et Moroni (HAH) à l’occasion de la haute saison estivale. Ces vols seront opérés du 1er juillet au 09 septembre 2026, à raison d’une fréquence par semaine, chaque mercredi, afin de répondre à une forte demande de la clientèle réunionnaise et comorienne. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : sly/www.imazpress.com)

Ces vols saisonniers viennent compléter le programme habituel, opéré via Mayotte, afin d’offrir aux passagers une solution de voyage directe entre La Réunion et les Comores durant la période des grandes vacances scolaires.

Dates de rotation : 01, 08, 15, 22, 29 juillet 2026 / 05, 12, 19, 26 août 2026 / 02, 09 septembre 2026

Horaires (heures locales) : Départ de La Réunion (RUN) : 16h30 → Arrivée à Moroni (HAH) : 18h05 / Départ de Moroni (HAH) : 19h05 → Arrivée à La Réunion (RUN) : 22h40

Ces vols seront opérés en Airbus A220 configuré en bi-classes Loisirs et Confort.

Les vols sont d’ores et déjà disponibles à la vente sur air-austral.com ou en agence.

Toutes ces informations sont à retrouver sur www.air-austral.com