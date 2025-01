7 marathons sur 7 continents en 7 jours : le pari fou d'Alain Joineau

Alain Joineau n'en a jamais assez de se lancer des défis. Dans quelques jours, ce sportif de l'extrême va s'envoler pour le "World Marathon Challenge". Un pari fou, qui aura lieu du 31 janvier au jeudi 6 février 2025 sur sept continents en sept jours où sept marathons plus intenses les uns que les autres l'attendent. Un challenge qu'il réalise en hommage à son frère décédé (Photo : Alain Joineau)

Habitué à courir des marathons depuis l'âge de 30 ans, c'est à l'approche de la barrière des 60 qu'Alain Joineau démarre son plus grand défi : participer au "World Marathon Challenge".

Passionné par le trail ainsi que les voyages, ce défi s'annonce de taille pour le futur sexagénaire.

- 7 marathons en 7 jours sur les 7 continents -

Le premier marathon aura lieu le vendredi 31 janvier 2025, en Antarctique, avec une température d’environ -30 ou -35 degrés. Équipé de simples baskets à crampons, Alain Joineau devra affronter la neige et la glace. "Il va faire assez froid, donc ça va être une course très rude, mais je ne compte pas abandonner", déclare le sportif.

"On court les marathons, on attend les derniers, trois heures après on reprend l'avion pour manger et se reposer, puis ainsi de suite durant sept jours", explique Alain Joineau.

Le 1er février, cap sur le continent Africain pour effectuer sa deuxième course à Cap Town suivi du troisième marathon à Perth en Australie dans l'Océanie le dimanche 2 février.

Direction l'Asie, à Dubaï, pour le quatrième marathon le lundi 3 février suivi de l'Europe avec Madrid comme destination pour la cinquième étape le 4 février. Le 5 février, le sixième marathon aura lieu à Fortaleza au Brésil en Amérique du Sud, sous une chaleur de 40 degrés.

Enfin, pour terminer, le septième et dernier marathon se courra à Miami sur le continent Nord-Américain, le jeudi 6 février.



Au total, ces sept marathons représentent 295 kilomètres de course cumulés pour les 62 coureurs inscrits, accompagnés d'une dizaine de personnes du staff technique.

Ce défi a été rendu possible grâce à des sponsors et partenaires. Mais si une telle utilisation de l'avion peut paraître exagérée, le sportif indique que "la somme payée à l'inscription est reversée à des organismes pour l'environnement".

- Un entraînement hors normes pour un défi de taille -

Pour affronter ces sept marathons, le sportif, accompagné d'un coach du club d'athlétisme au Capos à la Possession, a préparé un programme d'entraînement pour lui permettre de surmonter les différentes températures.

"Je fais entre 80 à 100 km de course par semaine sur du plat et deux fois par semaine je fais des séances de renforcement musculaire", détaille Alain Joineau.

"J’ai également fait des séances de cryothérapie à -110 degré pour la récupération ainsi que des sorties vélo pour soulager mes jambes", précise ce dernier.

"La récupération de ce défi sera difficile", mais le marathonien reste confiant pour trouver un moyen de bien se reposer sur son fauteuil durant les trajets en avion.

"Généralement, on met entre quatre et cinq jours pour récupérer mais je m'entraine sans relâche pour pouvoir assumer ses sept marathons." Un challenge qui mettra son esprit et sa persévérance à rude épreuve.

- Premier réunionnais à participer "World Marathon Challenge" -

Accompagné par deux coureurs français, Alain Joineau devient le premier Réunionnais à participer à cette compétition depuis la création du challenge.

Une fierté pour ce sexagénaire qui s'entraîne toute l'année pour réaliser ce défi sportif et intense et représenter son île.

Se considérant comme "un ambassadeur de La Réunion" partout où il va, il parle de La Réunion aux coureurs du monde entier qu'il croise sur son chemin

"Je vais ramener mon drapeau de La Réunion parce que je m'aperçois qu'à chaque fois que je voyage, personne ne connaît notre île", lance le sportif. "Je leur explique où c'est, ce qu'il y a comme paysage et ils sont tous surpris de voir que l'île est si belle", raconte Alain Joineau.

- Un hommage à son frère décédé avant l'événement -

Pour Alain Joineau, au-delà de la simple compétition, cette participation revêt une saveur particulière. S'il le fait, c'est avant tout "en mémoire à mon frère Jean-Claude qui devait m'accompagner mais qui est décédé d'un cancer des poumons", il y a près d'un an.

"C’est un défi personnel qui me tient à cœur et je serai à l'arrivée coûte que coûte, même en rampant" dit-il avec ténacité.

Pour lui rendre hommage, le sportif arborera un tee-shirt avec la photo de son frère qui l'accompagnera durant ces sept marathons.

"Quand ça ira moins bien, je me dirais que je n'ai pas le droit d'abandonner et que je dois aller jusqu'au bout avec force et détermination", assure le sportif.

Une partie des sommes récoltées sera versées à l’Institut Gustave Roussy à Villejuif pour la recherche du cancer des poumons.

À la fin de ce challenge, Alain Joineau espère revenir avec la médaille. À ce jour, seules huit personnes dans le monde ont réussi à la décrocher. "Je serai très fier d'avoir cette médaille et de l'exposer chez moi en mémoire de mon frère", confesse Alain Joineau déterminé, à quelques jours de l'événement.



