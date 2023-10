Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Pop culture, concerts divers et variés, théâtre, humour et une patrouille de joyeux toutous qui déboule dans les salles obscures… Bref, de tout pour tous. Et ça tombe bien en ce début de vacances scolaires !

Le temps fort : Otaku City, le rendez-vous pop culture à la Cité des Arts

Vous aviez aimé Cité Geek en 2022 ? Vous allez adorer Otaku City ! Cité Geek change de nom et se refait une beauté... Bienvenue à Otaku City ! Si l’an dernier vous en avez pris plein les yeux ou avez chanté les génériques de vos animés favoris à tue-tête avec nous, accrochez-vous. Passionnés de cosplay, de danse K-Pop et de jeux vidéo, votre festival revient dans un format condensé pour des émotions encore plus fortes. Concerts, stands, animations et simulateurs de réalité virtuelle seront également de la partie pour une journée que vous n’oublierez pas de sitôt. C’est ce samedi, à partir de 10h !

Autres temps forts les 15 ans des Électropicales du côté du Barachois jusqu’à dimanche. Techno, House, Rap, Jazz Electro ou Sound system reggae, les styles sont toujours aussi éclectiques avec des artistes réunionnais, internationaux et de l’océan Indien.

Plus au Sud, à l’occasion des Florilèges, la scène des 400 vibrera au son d’un show exceptionnel qui réunira sur scène des chanteurs emblématiques des années 80. Au total, ils sont 9, tous déterminés à vous faire danser et chanter sur les titres légendaires de cette décennie.

N’oubliez pas non plus les concerts de Ziskakan au TPA ce vendredi et demain samedi, les 35 ans de carrière de Tikok Vellaye, ce soir à l'auditorium Pierre Roselli du musée Stella Matutina.

Les amateurs de reggae ont, eux, rendez-vous ce soir à la Ravine Saint-Leu avec Danakil, qui après une belle tournée des festivals cet été, fait escale à La Réunion. En plus de redécouvrir les classiques du groupe, cette tournée est aussi l’occasion d’entendre en live leur dernier album « Rien ne se tait », qui connaît actuellement une nouvelle vie grâce à une collaboration avec Ondubground, duo multi instrumentiste bassmusic.

Du côté du Port, La Rue Kétanou animera la Friche de sa fougue, son chahut, sa rage et sa tendresse… En effet, difficile d’arrêter quatre zèbres, lancés à plein galop.

La semaine prochaine, Brice Liie, le plus connu des stand-uppers kréol fêtera son anniversaire au théâtre Vladimir Canter, mercredi 18 octobre, à 20 heures ! Pour l’occasion, il ne sera pas tout seul, puisqu’accompagné d’amis humoristes pour mettre le feu.

Dans le Sud, le théâtre des Sables vous invite, toujours mercredi 18 octobre, à découvrir la pièce Assure et Rassure. Cette nouvelle création de la Compagnie Fénomènn met en scène Yaëlle Trules, Lolita Tergemina et Yoanna Atchama, accompagnées par le non moins talentueux Jean-Luc Trulès. Une pièce immanquable pour passer un bon moment, divertissant à souhait !



Le 20 octobre, Bu$hi, l’étoile montante du rap français se produira sur la scène du Kerveguen. Le showman réunionnais à l’univers avant-gardiste est doté d'une esthétique léchée, son style polyvalent allant de la 2-steps jusqu’à des styles plus boom bap. Le rappeur propose une balade cloud mélodieuse tout en gardant un flow de découpe appuyé par des 808 bien saturés. Membre du collectif lyonnais Lyonzon et formant le groupe Saturn Citizen avec Mussy, il ne manque pas de se placer dans l’industrie musicale en travaillant avec des figures emblématiques du rap international comme 808 Melo, producteur pour PopSmoke ou encore Dj Durel, dj officiel des Migos.

Enfin, si vous aimez le jazz, Lespas vous propose vendredi prochain, à 20 heure, une rencontre entre le jazz club de La Réunion et Thomas Faure, saxophoniste fondateur du groupe Electro Deluxe aux nombreuses récompenses prestigieuses et tournées internationales, mais aussi arrangeur et compositeur de talent pour des groupes tels Hocus Pocus. Bref, du lourd !

Côté salles obscures, profitez des vacances pour emmener vos marmailles voir Pat'Patrouille, de retour avec le nouveau film "La Super Patrouille" ! Une météorite s’écrase à Aventureville, libérant sept éclats de cristal, qui vont conférer à chacun des membres de la meute un super-pouvoir. Face aux déferlante des premier et second volets, le studio Paramount a déclaré, il y a quelques semaines, qu’un troisième est d’ores et déjà en préparation et dont la sortie est prévue en 2026.