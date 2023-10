Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

En vacances, on prend - si possible - le temps de se faire plaisir. Et quoi de mieux qu’un bon spectacle, un concert, de l’humour, de la danse contemporaine ou une expo ? Comme d’habitude, ça bouge aux quatre coins de l’île. Voici un petit aperçu de ce qui vous attend.

Deux temps forts musicaux ce week-end. D’abord à l’Ouest où les amateurs de jazz se retrouveront à Lespas pour un spectacle survitaminé, jazzy et groovy ce vendredi soir, à 20 heures. À savoir, une rencontre entre le jazz club de La Réunion et Thomas Faure, saxophoniste fondateur du groupe Electro Deluxe aux nombreuses récompenses prestigieuses et tournées internationales, mais aussi arrangeur et compositeur de talent pour des groupes tels Hocus Pocus. Pour l’occasion, Thomas Faure a concocté un répertoire original qui offrira de belles surprises, le tout sous la baguette du pianiste et directeur artistique Jérôme Vaccari. Avec des invités de marque tels Christophe Zoogonès à la flûte, David Fourdrinoy au vibraphone et deux merveilleux chanteurs bien connus de la scène musicale réunionnaise que sont Bastien Picot et Béné Maillot qui rejoindront Elea Rieux au chant pour livrer une interprétation toute en finesse et en virtuosité de ce répertoire énergisant. Que les Sudistes se rassurent, ce spectacle sera visible demain samedi, au centre culturel Lucet Langenier, à 20 heures.

Plus à l’Est, le Bisik accueille ce soir Fred Banor, membre du groupe Thermoboy. Il présentera pour la première fois “L’Affection”, son projet solo qui nous entraîne dans un univers musical racontant une créolité féroce mais souvent fragile.

Puis en seconde partie de soirée, changement de rythme mais pas de sensibilité, avec Imposter, une formation minimaliste composée d’Austin Kehoe, chanteur prolifique aux collaborations multiples sur l'île (The Sorry Dead, Jako Maron…), de Yann Cadet à la guitare et de Guillaume Futhazar aux synthétiseurs et boîtes à rythme.

Côté Sud, c’est ambiance rap ce soir au Kerveguen avec Bu$hi. Membre du collectif lyonnais Lyonzon et formant le groupe Saturn Citizen avec Mussy, il ne manque pas de se placer dans l’industrie musicale en travaillant avec des figures emblématiques du rap international comme 808 Melo, producteur pour PopSmoke ou encore Dj Durel, dj officiel des Migos.



La semaine prochaine, place à la danse contemporaine avec Souffle o.I#4 qui se déroule jusqu’au 24 novembre du côté de Pierrefonds. Durant un mois, place à des spectacles mais aussi à un espace de rencontres, de dialogues et d’expérimentation autour de l’art chorégraphique entre artistes de La Réunion et des pays et territoires voisins – Mayotte, Comores, Kenya, Mozambique, Congo, Madagascar, Maurice sans oublier la France et la Belgique...

Envie de vous payer une bonne tranche d’humour ? Comptez sur un invité de marque en la personne d’Olivier de Benoist qui vient nous présenter son petit dernier. Dans cette véritable ode à la contraception, l’humoriste vous prodiguera moult conseils puisés dans son expérience de père de quatre charmants bambins. Car si avoir un enfant a de bons côtés - tout le monde se rappelle de la joie intense ressentie lorsque votre enfant dit pour la première fois « Papa », « Maman » ou « Je m'en vais, j'ai pris un appart » -, il n'en reste pas moins que le supporter pendant plus de 18 ans n'est pas une sinécure. À voir au théâtre de Champ Fleuri, le 24 octobre à 20 heures puis à Luc Donat le 26 octobre.

Le 27 octobre à 18 heures, si vous êtes dans le Nord, ne manquez pas à la Villa de la Région, le vernissage de Zièt dans fénoir, l’exposition signée de la plasticienne Chloé Robert et de l’autrice Joëlle Écormier. Toutes deux y interrogent les médiums de l’imaginaire. Le dessin tout comme l’écriture proposent chacun à leur façon des passerelles vers des mondes invisibles, des créations mentales qui nous apportent une vision sensible du monde vivant. Les artistes nous emmènent là où l’œil ne nous permet pas d’accéder habituellement. Ces œuvres sont une invitation à interroger le monde merveilleux qui se cache dans le noir. De bon augure à l’approche du mois novembre…

Mention spéciale enfin à deux zarboutans de l'humour péi, à savoir Sully Rivière et Thierry Jardinot. La Gramoun Connection est donc de sortie et ça se passe du côté de la salle Georges Brassens aux Avirons le 27 octobre aussi, à 20 heures !