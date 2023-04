Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Ce week-end, que diriez-vous d’une bonne dose de quelques essentielles signées mister Charlélie Couture ? Voilà 25 ans que le chanteur inclassable, mais aussi peintre et écrivain, n’avait pas foulé le sol réunionnais et il démarre dès ce vendredi soir une série de trois concerts jusqu’à dimanche. Que diriez-vous sinon d’une ambiance cabaret décalée avec Madame ose Bashung de la compagnie Le skaï et l’osier ? Un beau voyage initiatique culotté dans l’univers de Bashung et on vous dit que ça ! Côté salles obscures, les fans de Dany Boon ne manqueront pas sa huitième réalisation, « La vie pour de vrai », dans laquelle il campe le rôle principal. La suite du programme, c’est par ici. Nartrouv’sa !

- Cinéma -

Evil dead rise



Deux sœurs séparées voient leurs retrouvailles être interrompues par l'apparition de démons mangeurs de chair, les poussant dans une bataille primitive pour leur survie....



Un scénario sans surprise réelle sinon de rendre hommage au meilleur de l'horreur.

Le Rex, Le Plaza, Cinepalmes, Ciné Grand Sud, Ciné Cambaie, 2h

La plus belle pour aller danser





Marie-Luce Bison, 14 ans, est élevée par son père dans une joyeuse pension de famille pour seniors dont il est le directeur. C'est bientôt la soirée déguisée de son nouveau collège : son père ne veut pas qu'elle y aille... et de toute façon, elle n'est pas invitée. Mais poussée par Albert, son meilleur ami de 80 ans, Marie-Luce, s'y incruste, habillée en homme. Ce soir-là, tout le monde la prend pour un garçon… Un garçon que l’on regarde et qui plaît. Elle décide alors de s’inventer un double masculin prénommé Léo pour vivre enfin sa vie d’ado. Bien entendu, à la maison, la relation avec son père se complique.Petite bouffée de bonheur, avec cette comédie bien sympathique, ou on aborde le thème de l'adolescence avec toute sa complexité.Ciné Lacaze, Ciné Grand Sud, 1h22

La vie pour de vrai





Tridan Lagache a passé sa vie au Club Med, à changer d’amis tous les 8 jours. À 50 ans, il démissionne du club de vacances mexicain où il est né, bien décidé à retrouver, 42 ans plus tard, son grand amour d’enfance, Violette. Il débarque à Paris, naïf et perdu mais heureux d’être hébergé chez Louis, un demi-frère dont il ignorait l’existence. Pour se débarrasser d’un Tridan encombrant, Louis supplie une de ses conquêtes, Roxane, de se faire passer pour Violette que Tridan croit reconnaître au premier regard.

Dany Boon porte un regard tendre sur un homme marqué par ses souvenirs d'enfance.

Cinépalmes, Ciné Lacaze, Ciné Grand Sud, Le Rex, Le Plaza, 1h50

- Dans le reste de l’agenda -

Théâtre les Bambous





Danse : Contact - Alice Case (VF Compagnie & AIM Prod)

Contact est un duo où Fabrice Mahicka et Corosu Valentina chorégraphient, explorent et réinterprètent ensemble un concept utilisé dans le solo précédent de la compagnie Sub'SoniC, créé autour de la cymatique : l'art de sculpter la matière avec de la musique.

Vendredi 21 avril, 20h

Le Toit



Concert Ti Forro

Le Forro désigne une danse (à deux) et une musique brésilienne à la fois rythmée, sensuelle et très entraînante, dont l’accordéon (Sanfona) est l’instrument phare. Originaire du nord-est du Brésil, il a assez rapidement conquis tout le reste du pays. Aujourd’hui, le Forró est très répandu au Brésil et dans le reste du monde, principalement en Europe. Le nom Forró lui même serait un dérivé de l’anglicisme “For all”.

Vendredi 21 avril, 20h30

Concert Maggy Bolle



Chanter tout haut ce que tout le monde pense tout bas : Maggy Bolle trimballe ses chansons burlesco-comiques à travers la planète du monde et propose un spectacle qui déride les plus coincés et réveille les zygomatiques !Samedi 22 avril, 20h30

La Cité des arts



Danse : L’effet lotus de la Cie Dansez Masala

Chorégraphe et danseuse réunionnaise, Dolsy Baudry revisite ses racines par la grâce de la danse. Son langage corporel exprime sa créolité avec une poésie unique où cohabitent gestuelles indiennes, métissées et résolument contemporaines. Inspirée de son histoire personnelle, « L’effet Lotus » est une pièce intimiste qui raconte avec bienveillance la quête identitaire d’une enfant déracinée de La Réunion au temps de la politique du Bumidom puis adoptée en métropole.

Vendredi 21 avril, 10h

Théâtre : Tous nos ciels du collectif V.1

"Tous nos ciels" s’inspire de l’affaire des Enfants de la Creuse et du déracinement subi par plus de 2000 enfants réunionnais entre 1962 et 1984. Dans une atmosphère intimiste, trois comédiennes interrogent la destinée de Valérie Andanson, âgée de trois ans lorsqu’en 1966 elle est transférée avec ses cinq frères et sœurs de La Réunion à la Creuse.

Vendredi 21 avril, 20h

Concert Debout sur le zinc



L’Importance de l’hiver est un album qui parle de nous, peuple aux humeurs chagrines et aux sourires soudains, à l’amour gentiment fou et aux passions patientes, au découragement politique et à l’élan fraternel. Mais n’oublions pas que DSLZ, c’est aussi la fête et l’invitation à danser au son des rythmes rock, tziganes, yiddish ou orientaux. Une belle manière d’inviter à faire la fête et à toutes et tous se retrouver.Samedi 22 avril, 20h

Vavang’Art



Concert Kenôzen

Champion de France de Beatbox, caméléon vocal et showman, Kenôzen puise son inspiration à travers tous les styles musicaux. De la musique électronique en passant par le hip hop et les influences afro-latines, son show de beatbox interactif vous laissera bouche bée !

Vendredi 21 avril, 19h30

Concert danse Hajazz Trio et Voahangy



Le guitariste Hajazz, le batteur/percussionniste Frederic Piot et le saxophoniste/flutiste Luc Joly, complices habitués des rencontres musicales, se retrouvent autour des compositions d’Hajazz, leader du groupe. Ils sont réunis en trio pour nous faire danser sur des mélodies dont les racines puisent dans les rythmes de l’océan Indien.Samedi 22 avril, 19h30

Concert R Di R



R di R est plongé dans l'univers de la variété française, et se permet de reprendre quelques titres bien connus en apportant une touche personnelle aux chansons.Dimanche 23 avril, 13h

Parc du 20 Décembre, Saint-Leu





Festival Cirk Péi

18h : Scène ouverte

20h : Qui sait ce que voit l’autruche dans le sable (50min)

21h30 : Sound System O'Fischa sound system / GranPat' (3h)

Vendredi 21 avril, à partir de 17h

Festival Cirk Péi



10h : Spectacle jeune public « Yaka » du Théâtre des Alberts14h : Spectacle « Mi Lé La » de la Cie Dina Art du spectacle15h : Spectacle des écoles (lycée Vincendo BAC Option cirque, Cirquez-décalé, Très d’union, Circonflex, ateliers cirques collège du Bernica…)17h : Spectacle des pratiquants de l’association « Ados 11-17ans »19h : Théâtre d’impro « Dernié Konser »20h30 : « Derviche Roulèr » de la Cie Autre Ligne21h : Concert Mouvman AléSamedi 22 avril, à partir de 10h

Festival Cirk Péi



9h : Spectacle des pratiquants de l’association « enfant 6-10 ans »14h : Spectacle des pratiquants de l'association « ( Adultes)15h30 : Spectacle « L'extraordinaire Aventure de Mr Zeki » de la Cie Nam Caribou17h : Spectacle « Make me man »18h : Papanga Drum18h30 : Bal de clôtureDimanche 23 avril, à partir de 9h

La Fabrik



Théâtre : La ferme de la Cie Miangaly

Dans le cadre du dispositif Des Mots à la scène initié par l’Institut français, le CDNOI accueille la Cie Miangaly en résidence à la Fabrik, et invite à découvrir, au cours d’une restitution publique, la nouvelle création de Fela Razafiarison, accompagnée à la mise en scène par Luc Rosello. La Ferme est une fresque socio-politique mettant en lumière les fragilités et les espoirs du peuple avec courage.

Vendredi 21 avril, 18h30 (gratuit sur réservation)

Yourtes en scène



6e édition du film militant de La Réunion

Ce festival, organisé par Greenpeace, Amnesty International, La Cimade, Extinction Rebellion 974 et Yourtes en Scène s’enrichit cette année de la participation de trois autres associations : Parallèle Sud, le Planning Familial et Orizon.

18h30: Les petits exiles médicaux de Philippe Bonhomme & Frédéric Cordier – 52 minutes

20h30: Media Crash, qui a tué le débat public ? de Valentine Oberti & Luc Hermann, 1h25.

Vendredi 21 avril, à partir de 18h

6e édition du film militant de La Réunion



15h15 : A sec : La grande soif dues multinationales de Jörg Daniel Hissen, 52 minutes.16h45 : Mayotte l’enfant en danger de Laurence Generet, 52 minutes18h : (Film Jeune public dés 7 ans) - Le peuple loup de Tom Moore & Ross Stewart, 1h4318h15 : Mystère et boule d’orgasme d’Aïcha Abbadi 55 minutes. (Interdit au moins de 12 ans20h30 : Irrintzina, le cri de la génération climat de Sandra Blondel & Pascal Hennequin, 1h40Samedi 22 avril, à partir de 15h15

6e édition du film militant de La Réunion



10h30 : Des mains dans la terre d’Antoine Trichet, 77 min15h15 : Ado-maman-bébé, de Corinne Russo, 52 minutes16h30 : Aimer la vie de Nadia Genet, 60 minutes18h30 : Silent Voice de Reka Valerik, 52 minutes20h30 : Gaza mon amour d’Arab et Tarzan Nasser, 1h23Dimanche 23 avril, à partir de 10h30

Salle Georges Brassens



Kiss and fly de la Cie Yann Lheureux





Elle donne asile à différents âges, elle les réconcilie, d’abord en elle… Elle ourle le temps, à la lisière du passé, du présent, du futur. "T’as passé l’âge des enfantillages, T’as plus l’âge de prendre la main de ton père, T’as l’âge de t’asseoir par terre, de regarder le ciel, T’as l’âge de tout, t’as l’âge de rien, t’as l’âge de toi". Elle est imprévisible.

Vendredi 21 avril, 19h

L’Entre Tous



Vendredi 21 avril, 19h30

Le Séchoir



Complainte de la tendresse de la Cie Qu’avez-vous fait de ma bonté





La tendresse est une énigme… Où se trouve-t-elle ? Est-elle innée ? Est-ce un besoin fondamental ? S’oppose-t-elle au désir ? Complainte d’une tendresse est un projet chorégraphique porté par cinq danseuses. Ensemble, elles interrogent ce qu’est un geste tendre, comment il peut résister, se refuser, se rendre visible à une époque qui tend de plus en plus vers l’éloignement des corps.Vendredi 21 avril, 20h

Le Bistrô



Concert Entre2révoltes & Oxymore

Né en septembre 2020, E2R puise son énergie dans le mélange des influences différentes de chaque membre du groupe. Un mix de rock de punk de métal mixé à un chant rap. Quant à Oxymore, c’est un rock frénétique qui vous cloue sur place.

Vendredi 21 avril, 20h

Le Bisik



Concert Tutti Bueni et Jim Fortuné





D’un côté, Tutti Bueni nous transporte dans une exploration aux confins des langues de l'Est de l’Europe. Cette musique prend ses racines dans la musique tzigane des Balkans et de la Méditerranée. C'est la conquête de l'Est, la quête de l'être et du soi. Une transe collective qui invite à se lâcher, se défouler et se désinhiber sur des rythmes entraînants afin de se retrouver et partager simplement le moment, l'instant présent. De l’autre, il y a Jim Fortuné avec en lui quelque chose d’Alain Peters et Henri Madoré. Ce côté troubadour, chanteur de rue, qui contraste entre la profondeur du propos, la poésie des textes et cette impression de nonchalance, d’artiste malgré lui.Vendredi 21 avril, 20h

Théâtre de Pierrefonds



Danse : Kaniki 2.0





En créole réunionnais, le kaniki est un enfant libre et sauvage, celui qui échappe à la norme institutionnelle. La chorégraphe Florence Boyer développe une écriture artistique infusée par la culture créole réunionnaise, du territoire dans lequel elle s’inscrit. Pour Kaniki 2.0, elle se penche plus particulièrement sur l’affaire des Enfants dits de la Creuse. Là, où l’enracinement est ravagé par l’héritage colonial et la tragédie.Vendredi 21 avril, 20h

Teat Champ Fleuri



Théâtre musical : Madame ose Bashung





Echappés du célèbre cabaret de Mme Arthur à Pigalle, des artistes hors-du-commun trempent le répertoire de Bashung dans les plumes et le fixent à la laque ! Fou et jouissif ! Osez Joséphine dans un saloon, Vertige de l’amour dans un lit gonflable, ou La nuit je mens sous lampadaire : trois créatures flamboyantes passent en revue le répertoire de Bashung dans une chevauchée queer née à Pigalle sur la scène de Madame Arthur, cabaret refuge des queens parisiennes depuis les années 40.Vendredi 21 avril, 20h

Le Zinc



Concert Tzetze, The Hobosexuals et Saphire Starlight

Venez bouger sur les rythmes punk / exótica / gamelan / mutant disco de Tzetze et The Hobosexuals et de l’indie rock de Saphire Starlight qui mêle ballades sentimentales et insouciance adolescente.

Vendredi 21 avril, 20h

Le Zinzin



Concert Maya Kamaty et Kanasel

Pour débuter un petit week end sympa, rien de mieux qu'une soirée au Zinzin en compagnie de Kanasel et Maya Kamaty - tous les deux en version solo set mais qui fait tout chavirer quand même !

Vendredi 21 avril, 20h30

Le Kerveguen



Concert Debout sur le zinc avec Mademoiselle Rouge en première partie





Debout sur le Zinc nous offre la poésie de ses chansons, aux couleurs si singulières et si familières à la fois – un univers où s’invente un territoire commun entre l’écriture des maîtres de la chanson française, l’élégante simplicité du folk anglo-saxon et l’énergie conviviale du rock…Vendredi 21 avril, 21h

Le Jardin d’Eden



Concert Charlélie Couture avec Gwendoline Absalon en première partie

Studiotic



Concert Tzetze, Riske Zero et Turbo Tits

Tzetze c’est une formule guitare-batterie déjantée, qui puise autant dans le punk que la scène No Wave new-yorkaise, sorte de disco-rock mutant aux rythmiques exotiques.

Samedi 22 avril, 19h30

Théâtre des sables



Concert Saodaj





Après 300 concerts dans l’île et à l’international, Marie Lanfroy, Jonathan Itéma et leur groupe se sont consacrés à la réalisation d’un nouvel album « Laz » (l’âge en créole réunionnais). Un disque qui allie à la perfection poésie des langues créoles et françaises, percussions traditionnelles du Maloya et instruments classiques comme le violoncelle.Samedi 22 avril, 20h

Théâtre Lucet Langenier



Festival Flamenco974 : Les rencontres Opalo project





Flamenco974 vous propose Ópalo Project : du flamenco traditionnel au flamenco electro. Un trio qui fusionne le flamenco avec des sons électro, des sons venus d’ailleurs qui réveillent, interrogent et rendent hommages aux racines.Samedi 22 avril, 20h

Les Toiles noires



Concert Les Showdus et Son of ze beach

Parce qu'il y'a toujours une bonne raison de faire la fête, les patrons fêtent leurs anniversaires en avril, pour ce 2e round avec l'anniversaire de Hauf, Les Showdus & Son of ze beach, tout ça en live !

Samedi 22 avril, 20h

Téat Plein Air



Concert Goldmen « Tribute 100% Goldman »





Alain Stevez, véritable miroir vocal du chanteur iconique, s'impatientant du retour du géant de la variété française a décidé de prendre les devants. Il crée Goldmen et redonne vie, sur scène, au répertoire de son idole.

Samedi 22 avril, 20h

Le Madoi



Le Kabardock



Dimanche 23 avril, 18h

Rondavelle Les Filaos



Dimanche 23 avril, 19h

Rondavelle Tiroule



Concert Jeahy

Jeahy possède son propre style musical, le « fusion beko sauvage ». C’est une fusion de styles musicaux, de blues local authentique mêlé au beko, une transe vocale traditionnelle. Ses chansons colorées par le dialecte mahafaly deviennent de véritables voyages explorant les coutumes et la vie quotidienne malagasy.

Dimanche 23 avril, 19h30



- La semaine prochaine -

Lespas



Le before du festival du film d’aventure de La Réunion





Concert dessiné – Tracer la route : c’est un concert dessiné sur le thème du voyage, qui mélange chansons à l’accordéon, dessins en live et projections vidéo ; un spectacle complet qui interpelle sur l’envie d’ailleurs, le pourquoi des départs et l’ivresse de la route…Projection – Un atoll et un rêve.Mardi 25 avril, 19h

Conférence Les amis de nos jardins



Un monde à peine visible et pourtant bien vivant nous entoure en permanence surtout lorsqu’on a la chance de posséder un jardin. Comment reconnaître, préserver et favoriser les insectes utiles d’un jardin, d’un potager, d’un verger, d’un domaine agricole ? A une échelle plus large, quelle devra être l’évolution de nos pratiques agronomiques pour préserver la biodiversité ? Qu’en est-il à La Réunion ?Mercredi 26 avril, 18h30

Théâtre : Barefoot et les les passionnés du rêve / Braconniers



Lorsque deux braconniers tuent Humba, le rhinocéros que Paul Wright avait adopté et placé dans sa réserve privée, la guerre contre les braconniers devient pour lui une affaire personnelle. Un “road movie” théâtral à travers les routes de terre rouge de l’Afrique sub- saharienne. Une histoire tragique mais avec une pointe d’humour. Deux pères, l’un noir et l’autre blanc, se font face après le meurtre de l’un de leurs enfants.Vendredi 28 avril, 20h

Rondavelle L’Uni Vert



Battle d’improvisation #2

Nouveau format de battle d'impro où 2 équipes de trois improvisateur.ice.s vont devoir s'affronter sans merci sur des suggestions du public, encadré par un arbitre. Cinq équipes sont en lice pour remporter le trophée convoité du Water Bunny.

Mardi 25 avril, 19h30

Château Morange



Kazadoc : projection de Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin

L’histoire fascinante d'Ohad Naharin, célèbre chorégraphe de la Batsheva Dance Company, dont les performances dégagent une puissance et une beauté inégalées. Le film nous dévoile le processus créatif d'un chef de file incontesté de la danse contemporaine, l’invention d’un langage chorégraphique unique et d’une technique de danse hors-norme appelée "Gaga".

Mercredi 26 avril, 19h

Kabar Château



Depuis 2021, Hasawa, Essanam et Ana impulsent des rencontres avec des artistes, auteurs, poètes, réalisateurs, invoquant la magie des mots. Et la fin de soirée est consacrée au kabar fonnkèr.Jeudi 27 avril, 18h30

Teat Champ Fleuri



Théâtre : La Tendresse de la Cie Les Cambrioleurs





Qu’est-ce qu’être un homme aujourd’hui en pleine ère #MeToo ? Avec La Tendresse, Julie Berès offre un spectacle coup de poing, drôle et profond sur la question du masculin. On nous y raconte l’histoire de jeunes hommes qui se construisent et se débattent avec l’héritage culturel, les volontés de la tradition et les injonctions parfois contradictoires de la société. Sur la scène, huit interprètes, remarquables d’énergie et de sincérité, tous issus de milieux différents, s’adressent au public.Jeudi 27 avril, 19hVendredi 28 avril, 20h

Centre culturel Lucet Langenier



Théâtre : Tous nos ciels de la Cie D’autre Part





Aussi appelé l’affaire des Enfants dits de la Creuse, cet épisode de l’histoire française aura marqué une génération d’enfants coupés de leur famille d’origine, de leur culture, se retrouvant dès lors déracinés. Évoluant à travers une forme intimiste, trois comédiennes interrogent la destinée de Valérie Andanson, alors âgée de trois ans lorsqu’en 1966, elle est transférée avec ses cinq frères et sœurs de La Réunion à la Creuse.Jeudi 27 avril, 20h

Restaurant du Golf



Exposition de Solen Coëffic et concert de Ziad Daroueche

Coté expo, Solen Coëffic, illustratrice, graphiste, artiste plasticienne, travaille avec des éditeurs et accompagne également les structures associatives et autres dans la création de leurs ouvrages. Ses recherches personnelles explorent un langage visuel emprunt de sensorialité, lié au mouvement et à l’interdisciplinarité. Côté concert, place à Ziad Daroueche, jeune auteur compositeur originaire d'Afrique de l'Est. Un artiste engagé qui prône la tolérance, la paix et l’espoir et dont le premier EP intitulé «Maecha » ou « La vie » sorti en 2016 reflète son engagement pour l’unité.

Vendredi 28 avril, 19h

La Kour café associatif



Concert La Sépia

Dans le cadre du dispositif Guetali de la Région Réunion, La Kour accueille « Tapimandyan », un concert gratuit de La Sépia.

Vendredi 28 avril, 19h30

Vavang’Art



Concert Saodaj

"Une vision sensible du monde mêlant modernité et tradition à travers une musique actuelle engagée : Marie Lanfroy et Jonathan Itéma allient poésie des langues créole et française, percussions traditionnelles du maloya et instruments classiques. Émancipation, justice, résilience : avec passion et humilité, les textes s’indignent, les textes rêvent."

Vendredi 28 avril, 19h30

Salle Georges Brassens



Théâtre : Frénésies de la Cie Tlawcis

C’est d’abord l’histoire d’une rencontre entre deux gars, l’un est paumé sur son île, l’autre décide de l’emmener sur les routes des Etats-Unis sur les traces d’un auteur de roman pour lui faire prendre l’air. C’est le début d’une grande dinguerie entre La Réunion, New-York, San Francisco et La Louisiane. Frénésies, c’est une ode intense au voyage intérieur et à l’ouverture au monde.

Vendredi 28 avril, 20h

El Latino



Concert Zilla : Tribute to AC/DC

Avis aux aficionados du groupe de Hard Rock AC/DC ! Venez passer la soirée rock de l'année au Restaurant Bar El Latino et vous régaler au son de la basse de Sandra, de la batterie d'Elise et des guitares de Willy et de Tom pour 2 heures de pur rock n'roll.

Vendredi 28 avril, 20h30