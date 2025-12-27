À retenir ce soir : Saint-André sans eau, un Réunionnais tué en Turquie, ballet de chauve-souris, loi spéciale et forte tempête tropicale Grant

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 27 décembre 2025 : - Saint-André : 3.000 abonnés privés d'eau, la mairie distribue des de packs d’eau - Crash d'un avion en Turquie : un pilote réunionnais parmi les victimes - Sainte-Suzanne : un ballet de chauves-souris à la cascade Niagara - La loi spéciale, qui pallie l'absence de budget, promulguée au Journal officiel - La forte tempête tropicale Grant à 3.580 kilomètres à l'est de La Réunion, pourrait devenir cyclone d'ici lundi

Ce samedi 27 décembre 2025, l'eau n'est toujours pas revenue au robinet des habitants des bas de Saint-André suite à un incident technique sur le système de pompage alimentant le réservoir de Ravine Creuse. Près de 3.000 abonnés sont impactés. Une distribution de packs d’eau est organisée à la mairie annexe de Champ-Borne pour les habitants des secteurs concernés.

Le Réunionnais Anthony Tangapriganin, 45 ans, pilote de jet privé, est l'un des Français, membres d’équipage de l’avion qui s’est écrasé mardi soir près d’Ankara en Turquie. Tous les passagers de ce vol sont décédés, dont le chef d’état-major des armées libyenne et ses conseillers.

Ce vendredi 26 décembre 2025 vers 18 heures, un ballet de chauve-souris, des roussettes, a été capturé sous l'objectif d'un photographe à la cascade Niagara (Sainte-Suzanne). Elles étaient environ une cinquantaine aperçues sur les falaises de la cascade.

Emmanuel Macron a promulgué la loi spéciale qui permet de pallier l'absence d'un budget en bonne et due forme pour 2026, selon le Journal officiel samedi.

(Actualisé) Désormais dans la zone de responsabilité de Météo France Réunion, la forte tempête tropicale Grant se trouve à 3.580 kilomètres à l'est de La Réunion. Le système se déplace vers l'ouest à une vitesse de 19 km/h. La forte tempête tropicale devrait atteindre le stade de cyclone tropical d'ici lundi. Il n'y a pas d'alerte cyclonique en cours à La Réunion.