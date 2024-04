Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Outre les grands événements style Jazz en l’air et autre Komidi pour ne citer qu’eux, on a choisi de mettre l’accent sur quelques pépites, promesses d’un very good trip, sans avoir à quitter La Réunion. Le programme du week-end et de la semaine, c’est par ici…

En marge du coup d’envoi de Jazz en l’air ce vendredi et de Komidi, la grande fête du théâtre pour tous, le 23 avril, on vous propose quelques spectacles qui valent le détour. À l’image du concert Tshak Tshak de Davy Sicard demain, à 16h, dans le quartier de la Rivière des Roches, une plongée dans un voyage envoûtant au cœur du sega réunionnais où les rythmes ensoleillés rencontrent la profondeur de l'âme créole. Préparez-vous à chanter et à danser au rythme d'une inspiration musicale nouvelle, où l'authenticité et la passion fusionnent pour créer un univers sonore inoubliable.

Toujours demain, la Bulle Verte vous invite à une (re)découverte de l’univers maloya jazz pop d’Emma Nona, jeune artiste locale aux mille talents. Auteure-compositrice et interprète, elle est complète et fabuleuse, dotée d’un vrai style, d’un charisme incroyable et de textes de très grande qualité. Son travail artistique est le résultat d’une recherche permanente sur ses racines créoles.

Du côté du Toit, ce sera ambiance musique africaine où les chants traditionnels de l’Afrique de l’Ouest et les créations du groupe Djigoni souffleront un vent chaud, chargé d’énergie et d’émotions. Djigoni est un groupe réunionnais métissé qui réunit 5 musiciens autour de la musique africaine. Le kamélo n’goni (harpe africaine) donne la vibration principale et le rythme. Les voix des deux chanteuses, la guitare, la basse et les percussions répondent aux notes du n’goni pour un voyage musical mémorable.

La semaine prochaine, ne manquez pas les trois représentations de Banko ! une parodie de cours de théâtre par le Labothéâtre à la Friche, les 23, 25 et 26 avril. Léa Szkaradek (vue au Théâtre sous les Arbres dans Léo&Léa et Judith, chansons intimes) y campe Solange, un personnage passionné et loufoque, enseignante en lycée, qui propose à ses élèves de faire entendre leurs voix. Ensemble, ils vont écrire en direct leur propre pièce de théâtre. Juste exceptionnel…

Complètement à l’Est, la salle Gramoun Lélé déroule le tapis rouge à Henry-Claude Moutou, le 26 avril. Quiconque a déjà assisté à un concert de ce zarboutan du séga et du jazz réunionnais, se souvient de ses anecdotes racontées avec humour sur les œuvres et les artistes qu’il interprète. Avec son jazz band, ils vont retracer l’épopée du sega à La Réunion et ses liens avec le jazz, lors de ce concert-rakontaz où alterneront histoires et chansons, avec la participation de deux groupes amateurs de Saint-Benoît et de l’Est, un chœur de chanteurs et chanteuses et un groupe de danse quadrille.

Pour ceux qui avaient raté « Frénésies » de la Cie Tilawcis, séance de rattrapage la semaine prochaine. En effet, après plus de 50 représentations et un détour dans sept États américains, « Frénésies » revient dans l’Ouest le 25 avril, au Kabardock, pour une soirée exceptionnelle dans le cadre du nouveau festival Jazz Dann Port et son pan médiation culturelle Groove Dann Port. Un évènement particulier suivra le spectacle, mais on n’en dira pas davantage, c'est une surprise !

Autre séance de rattrapage avec « Cessez ! », le spectacle de Pierre Aucaigne en représentation à la salle Georges Brassens des Avirons, le 26 avril. Au premier abord, il a l’air en pleine crise ; un maniaque du geste et du verbe, puis on découvre un acteur plein de finesse, féroce sans jamais être cruel même dans la charge la plus extrême Il est touchant, attachant, loufoque et totalement imprévisible lorsqu’il est empêtré dans ses propres délires saugrenus.

On n’oublie pas les amateurs de classique qui apprécieront forcément « Ombres et lumières du baroque » signé le chœur académique de La Réunion. Un voyage à travers l’Italie, l’Angleterre, l’Allemagne, l’Espagne, la Tchéquie avec au programme, Vivaldi, Haendel, Purcell, Bach, Lotti, Durón, Valls, Buxtehude, Zelenka … En tournée le 25 avril à l’église de Bras-Panon, le 26 à l’église de la Délivrance, le 27 à l’église de Saint-Gilles-les Bains et le 28 à l’église de la Rivière-Saint-Louis.

En guise de conclusion de cette sélection, voici notre coup de cœur, à savoir le festival Cirk Péi qui se déroule durant trois jours, du 19 au 21 avril, dans la forêt de l’Étang-Salé. Depuis sa création en 2019, ce festival qui s'est érigé en un espace de convergence entre les pratiques circassiennes amateurs et professionnelles, vise à valoriser le travail des adhérents de l'association École de Cirque Pei, tout en offrant outre une politique tarifaire attractive, une programmation diversifiée comprenant des créations réunionnaises en collaboration avec d'autres écoles de cirque de l'île. Le public pourra participer à des ateliers de cirque (jongle, cerceau, foulard, échasses, équilibre, jonglerie…) et assister à des spectacles amateurs et professionnels.

En parallèle, une place de choix est réservée à la musique avec des artistes tels Black Rover Sound System, Balkan Konect Réunion, sans oublier le grand bal de clôture dimanche soir, animé par Polyrythmo.