Alon bougé ! L'agenda culturel de la semaine

Encore une semaine de vacances pour se faire plaisir aux quatre coins de l’île… Et un jour férié supplémentaire dans le viseur qui tombe une fois de plus un lundi, ou comment le dicton « En mai, fais ce qu’il te plaît » n’a jamais autant pris sens. Alors à vous de jouer en faisant votre programme. Ce week-end, cap sur Leu Tempo qui bat la mesure dans le kartié 3Let’ et la semaine prochaine, les marmailles seront à l’honneur avec le festival Cinémarmailles, de bon augure pour les occuper pendant ces petites vacances. Bonne semaine à tous !

- Cinéma -

Jeanne Du Barry

Jeanne Vaubernier, fille du peuple avide de s’élever socialement, met à profit ses charmes pour sortir de sa condition. Son amant le comte Du Barry, qui s’enrichit largement grâce aux galanteries lucratives de Jeanne, souhaite la présenter au Roi. Il organise la rencontre via l’entremise de l’influent duc de Richelieu. Celle-ci dépasse ses attentes : entre Louis XV et Jeanne, c’est le coup de foudre… Avec la courtisane, le Roi retrouve le goût de vivre – à tel point qu’il ne peut plus se passer d’elle et décide d’en faire sa favorite officielle. Scandale : personne ne veut d’une fille des rues à la Cour.

Maïwenn reconstitue le destin hors norme de la favorite de Louis XV, dans un conte pétillant où se marient réalisme historique et fantaisie, présenté en ouverture du 76e Festival de Cannes.

Ciné Grand Sud, Ciné Cambaie, Le Plaza, Ciné Lacaze, 1h53

Fast & Furious X

Après bien des missions et contre toute attente, Dom Toretto et sa famille ont su déjouer, devancer, surpasser et distancer tous les adversaires qui ont croisé leur route. Ils sont aujourd’hui face à leur ennemi le plus terrifiant et le plus intime : émergeant des brumes du passé, ce revenant assoiffé de vengeance est bien déterminé à décimer la famille en réduisant à néant tout ce à quoi, et surtout à qui Dom ait jamais tenu.

Voilà qui marque le début de la fin pour la saga portée par Vin Diesel. Un film d'action dans lequel Jason Momoa lui vole la vedette.

Cinépalmes, Ciné Grand Sud, Ciné Cambaie, Le Rex, Le Plaza, Ciné Lacaze, 2h22

L’arbre à vœux



Tous les animaux vivent en harmonie dans la Cité Sanctuaire, protégés par un Arbre à Vœux sacré, qui les maintient à l’abri des dangers du monde extérieur. Kerry, une jeune opossum, rêve d’aventure. Alors qu’elle a égoïstement mis en péril la paix qui y régnait, elle doit traverser les terres sauvages entourant la Cité Sanctuaire pour réparer les dégâts qu’elle y a causés. Elle va devoir combattre l’extinction qui menace les habitants de la Cité et tenter de sauver les siens !

Un bien joli film d'animation et d'aventure destiné à toute la famille.

Ciné Cambaie, Cinépalmes, Le Plaza, Ciné Grand Sud, Ciné Lacaze, 1h30

- Dans le reste de l’agenda -

Le Kabardock



Le guitariste Jean-Pierre Jozéfinn’ avait un rêve, celui de créer un projet musical au carrefour de quatre pays de la zone océan Indien : La Réunion, l’Afrique du Sud, le Mozambique et Madagascar. Alors il l’a réalisé. Avec Bongani Sotshononda (Afrique du Sud), Frank Paco (Mozambique), Andry Michaël Randriantseva (Madagascar), et les réunionnais Johann Saartave et David Félix, il donne naissance en 2008 à Jozéfinn’ Austral View, alias J.A.V. pour les intimes.

Vendredi 19 mai, 20h30

Saint-Leu

Leu Tempo Festival

Le vrai retour du Tempo avec une programmation de grande grande qualité dans des lieux complètement éclatés : jardin botanique de Mascarin, musée Stella Matutina, La Ravine, Le Séchoir, le parvis de la mairie, le parc du 20 Décembre avec une vingtaine de compagnies.

La programmation sur https://www.lesechoir.com/leu-tempo-2023/

Vendredi 19 mai, 11h

Samedi 20 mai, 11h

Dimanche 21 mai, 11h

Le Bisik

Concert La Valise & Tine Poppy

Fanny Vadjaraganian, accordéon et chant, et Marie Zinnen, violon et chant, forment le duo La Valise et nous emmènent en voyage ! Les deux musiciennes s'inspirent d’ailleurs de ces périples qu’elles ont accomplis, seule ou à deux, et de leurs rencontres musicales aux quatre coins de l’Europe pour nous proposer des créations enlevées. Après la sortie de son premier album “Bal Bazar“ en 2017, Tine Poppy vient faire pétiller le Bisik, avec son dernier album “Séguèss“. De l’argot, un séguèss c’est une fille qui en impose. Farouche, drôle, indépendante, naturelle, en foutan, stylée, au fil des 12 titres de l’album, Tine Poppy se raconte, se pose des questions et y répond.

Vendredi 19 mai, 20h

Le Kerveguen

Concert Fanfare Eyo’Nlé avec Mummy Watz en 1ère partie

Les frères Ahouandjinou, musiciens et chanteurs, du groupe Eyo’nlé baignent depuis leur plus jeune âge dans la musique traditionnelle du Bénin et la chanson française. Les pieds dans la tradition, la tête dans le modernisme, ils revisitent leurs sonorités dans un joyeux métissage musical chaloupé et festif, rendant au passage hommage à Brassens, Barbara, Nougaro, Renaud, Gainsbourg, Pierre Perret... ou encore l’Afrobeat de Féla. Ambiance de fanfare cuivrée, rythmes de salsa, samba ou jazz, mais aussi moments d’émotion garantis !

Vendredi 19 mai, 21h

MJC de Saint-Benoît

Théâtre : La famille vient en mangeant de la Cie MMM

À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la salle de bain, amènent frères et sœurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence à débattre éducation à domicile, IVG, psychogénéalogie et autres histoires d’enfants… Sauf qu’à table, entre gaffes, pauses cigarettes et visite surprise de la grand-mère, tout finit par se révéler, le Conseil de Fratrie devenant pour la première fois Conseil de Famille…

Vendredi 19 mai, 19h30

Vavang’Art

Concert Blakkam de la Cie Singes Savants

Planète des singes : La théorie (concert) est composé d’un rappeur, d’une comédienne et d’un batteur. Le concert décrit une société passée et les travers qu'on lui connaît, du point de vue d'un monde nouveau, conscient et avisé. Une traversée de l'espace et du temps, qui nous met face à nos rêves, nos doutes et notre résilience.

Vendredi 19 mai, 19h30

Concert Tramay



Le trio réunionnais Tramay et trois musiciens indiens professionnels de musique classique carnatique s’associent pour expérimenter une fusion unique et créative aux influences fortement métissées, entre musique traditionnelle et musique d’aujourd’hui.

Concert Versions Françaises

Ils se sont mis au défi de faire sonner les standards de la chanson internationale... en Français ! Ils bousculent également le style original des chansons pour les réinterpréter à leur univers.

Dimanche 21 mai, 13h

Le Toit

Concert Luc Joly et Hajazz Solomiral

Deux virtuoses pour cette soirée « Jazz Motro » ou bien Jazz très chaleureux, Jazz Trans. Jazz thérapeutique parce que c'est basé sur la musique malgache et la musique du monde.

Vendredi 19 mai, 20h

Théâtre les Bambous

Théâtre : Tant bien que mal de la Cie MMM

La Famille vient en mangeant : 15 ans après... la fratrie vient de perdre l'un des siens. La famille s'organisait autour de la naissance. La suite s'organisera autour de la mort. La mort qui, comme une naissance, surprend, remue tout un clan et change l'ordre des choses. Retrouver l'équilibre. Transformer ce qui nous déforme. Voilà leur pari cette fois-ci. Tant bien que mal.

Samedi 20 mai, 17h

Salle Gramoun Lélé



Comme chaque année, 6 films sont en compétition. Une sélection détonante avec son lot d’émotions habituelles, fidèle à la devise du festival : « Aller au bout de son rêve malgré les difficultés et les doutes, à force d’audace et de détermination ».

Samedi 20 mai, 19h30

Téat Plein Air

Concert Pix’L

10 ans se sont écoulés depuis le succès fulgurant d’Alé aou, déclaration d’amour reggae qui a fait connaître la voix de Pix’L au grand public réunionnais. Depuis, ce marmay du Port formé à l’école traditionnelle du dancehall s’est affirmé comme l’un des artistes les plus éclectiques et complets de La Réunion, aussi à l’aise dans les flows rap ou trap que sur les riddims ragga, les couleurs maloya ou dans la suave sentimentalité de balades lorgnant les bonnes mélodies de variétés.

Samedi 20 mai, 20h

Théâtre Luc Donat

Humour : Aime-moi si tu peux de Fary

Trois ans après Hexagone, disponible sur Netflix, Fary revient avec un nouveau one-man-show. L'humoriste a toujours eu la volonté de susciter le débat, briser les tabous, inciter à la réflexion. Ici, il décrit avec malice son quartier de Strasbourg-Saint-Denis à Paris, repaire de bobos et de délinquants, raconte son passage à l'aéroport de Casablanca où il croise un policier un peu trop zélé, puis il nous propose quelques leçons pour disséquer les sous-entendus du couple.

Samedi 20 mai, 20h

Théâtre des sables

Concert Zoology

Avec ses musiciens talentueux et chevronnés, il creuse le sillon tracé par d’illustres devanciers comme Sabouk, Meddy Gerville et Olivier Ker Ourio. Un collectif de haut niveau, original et exceptionnel, qui laisse un bel espace aux talents d’improvisateurs des musiciens autour d’une interaction alchimique particulièrement volcanique. « Zoology » propose la meilleure définition possible du jazz. Leur musique est à l'image de leur complicité, en parfaite harmonie.

Samedi 20 mai, 20h

Rondavelle les Filaos

Concert Vintage

Vintage est un groupe reprenant des standards de rock seventies comme Dire Straits, Pink Floyd, Deep Purple…

Dimanche 21 mai, 19h

Rondavelle Tiroule

Concert Kanasel

Kanasel a grandi avec 10 000 albums dans sa poche et les a mis dans le sien, intitulé Florebo. Une musique sans interdits pour une carrière qui se veut sans frontières. Partout il veut chanter le créole de son île, le français de son pays, et l’anglais de ses terres promises.

Dimanche 21 mai, 19h30

-La semaine prochaine : -

Théâtre des sables

Festival Cinémarmailles 2023

À travers une diversité de programmations ludiques, éducatives et artistiques, le festival Cinémarmailles accompagne les enfants dans leur découverte du cinéma sur grand écran. Chaque année, le festival a à cœur de proposer une journée « Hors les murs » pour diffuser plus largement les films de la programmation, et donc en 2023 c’est le Théâtre des Sables qui accueillera cette 25e édition placée sous le thème du Cirque.

Mardi 23 mai, à partir de 11h

Théâtre musical : Notre besoin de consolation est impossible à rassasier de Thomas Billaudelle et Erick Lebeau



« Notre besoin de consolation est impossible à rassasier », de Stig Dagerman, est un texte aux questions intemporelles et universelles. Il est construit de façon implacable, immédiate et brève. Et cette brièveté n’empêche en rien une grande profondeur de réflexion. La lucidité et la fulgurance avec laquelle elle nous parvient nous renvoient à l'effroyable simplicité de la vie. La langue de Stig Dagerman est simple, acérée, grave et pleine d’humour. C’est une écriture poétique et imagée. De fait, elle parle au cœur même de l’auditeur, de l’humain.

Théâtre Luc Donat

Cirque : Extrémités du cirque Inextremiste

Totalement, fondamentalement, irrémédiablement givrés, frappés, déjantés, les trois protagonistes du Cirque Inextrémiste... A-t-on déjà vu, sous les pieds d’acrobates, pareil capharnaüm de planches de guingois et de bouteilles de gaz ? Ils auraient pu se contenter des traditionnels instruments du cirque. Mais non ! Leur monde à eux est toujours menacé d’effondrement, perpétuellement soumis à des lois précaires.

Mardi 23 mai, 20h

Lespas

Concert jazz MLB Trio avec Fabio Marouvin en 1ère partie

Enregistrer un album en trio avec un piano, une guitare et une trompette, aucun jazzman n’avait songé à le faire et à utiliser cette formule instrumentale si particulière ! Le pianiste et compositeur Thierry Maillard a eu cette idée lumineuse et a osé se lancer dans cette aventure musicale singulière et risquée.

Mercredi 24 mai, 19h

Jeudi 25 mai, 19h

Musée Stella Matutina

Festival Culturissimo

Le Festival Culturissimo c’est quoi ? Une rencontre avec des comédiens locaux : cette année, Lakadémi Komidi présentera la BD récompensée aux Prix Flamboyant “5 Réunionnaises, 5 destins”. Une rencontre avec l’acteur Philippe Torreton qui lira son livre « Lettre à un jeune comédien ». La soirée se terminera autour d'un buffet convivial.

Mercredi 24 mai, 19h

Centre culturel Lucet Langenier

Théâtre : Turista du Potafeu Théâtre

Ah, le tourisme ! En voilà une promesse de découverte, un programme de bonheur, une anticipation fabuleuse de soleil à toute heure, de mer bleu azur et d’écosystème parfait ! Enfin, d’après les dépliants tentateurs gorgés de photographies mirifiques… Mais la réalité d’une aventure en solitaire est tout autre. Parfois. Souvent ? Selon le mime Rudy Goddin.

Mercredi 24 mai, 20h

Château Morange

Festival Cinémarmailles 2023

Un arpenteur céleste, un peu bricoleur, un peu rêveur, se joue de l’espace et du mouvement pour faire partie de l’univers et y laisser sa trace. Avec une farouche volonté d’expansion, il s’aventure, fait des découvertes, des tâches et des erreurs, bricole, invente, pour finalement bâtir – à la main – un nouveau morceau de galaxie. Artiste : Norbert Naranin de la compagnie : Cirké Craké.

Jeudi 25 mai, 19h

Vendredi 26 mai, 9h

La rencontre du cirque et du cinéma



Dans le cadre du festival Cinémarmailles 2023, La Lanterne Magique met à l’honneur le cirque et sa rencontre avec le cinéma. Du clown au burlesque en passant par le spectacle à sensations fortes, les emprunts du 7e art à celui du chapiteau sont nombreux.

Vavang’Art

Improvisation : Impro Fighters Tournament

Nouveau format de battle d'impro où 2 équipes de trois improvisateur.ice.s vont s'affronter sur des suggestions du public, encadré par un.e MC arbitre en deux manches. Cinq équipes sont en lice pour remporter le trophée convoité du Water Bunny : Team Didier / Virginie / Loick VS Team Estefan / Cynthia / Yo.

Jeudi 25 mai, 19h30

Concert Mù



Mù distille un univers onirique empreint de féminité où les barrières entre les styles sont volontairement floues. Avec sa musique polymorphe et métissée, elle propose une partie de cache-cache à visage découvert sur ses chemins de traverse. Elle change de peau comme bon lui semble dans un univers suspendu, entre rêve et prélassement.

Little Terre Sainte

Vernissage de l’exposition de Laurent Callot

L’artiste expose une toute nouvelle série d'inspiration japonaise intitulée « Avant l'hiver », des photogrammes avec dorures.

Vendredi 26 mai, 18h

La Cité des arts

Concert Cité Jazz

Passez une soirée exceptionnelle avec : l’atypique MLB Trio où piano, guitare et trompette se rencontrent avec bonheur et cohérence ; l’incontournable Meddy Gerville dont le “maloya-jazz” est considéré comme patrimoine musical de l’océan Indien ; l’harmonie enchanteresse de Jozéfinn’ Austral View (J.A.V) porteur d'une musique panaustrale unique du sud-ouest indo-océanique ; et le brillant Kevin Reyverand dont l’expressivité de la basse vous ravira sur ses compositions originales d’une grande richesse rythmique.

Vendredi 26 mai, 19h

Le Bisik

Concert Fabrice Legros et Sanaa

Sanaa présentera son tout premier EP “Illusion” et Fabrice Legros qui distille depuis 2008 ses compositions inspirées, interprétera son troisième album. Une soirée teintée de rythmes colorés et toujours métissée, entre sega et maloya, balade groove et chanson créole.

Vendredi 26 mai, 20h

Le Toit



La "pop star mauricienne", Annega a conquis le cœur de plusieurs avec son premier album Remember Me. Inspirée par ses traditions mauriciennes et la pop culture britannique, sa musique a une sonorité unique fusionnant des mélodies joyeuses et colorées à un rythme africain, tout en laissant vibrer une ambiance rêveuse et mélancolique.

Téat Plein Air

Concert Le meilleur des années soleil

Radio Est Réunion créée en 1983 fête cette année ses 40 ans. Cet anniversaire est l’occasion de proposer une programmation avec Klbass' Production : Jean Roland Miquel chanteur populaire réunionnais ; Mario Chico le chanteur de charme que l'on ne présente plus à la Réunion, tant sa popularité est forte ; Diblo Dibala et sa guitare magique, qui a tant fait danser la réunion et Eddy Miath faiseur de tubes des années 90.

Vendredi 26 mai, 20h