Ambassadeur Réunion Inter Lycée (ARIL) : les jeunes relèvent le défi de l'éloquence

Dans le cadre du concours Ambassadeur Réunion Inter Lycée (ARIL) organisée par l’association To Be or Not Subir, une deuxième rencontre des ambassadeurs et vice-ambassadeurs s’est tenue ce mercredi 3 juin 2026, dans les locaux du CRIJ-Info Jeunes Réunion. Une dizaine de jeunes ambassadeurs et vice-ambassadeurs, représentant plusieurs établissements de l’île, ont répondu présents pour participer à un atelier consacré à l’éloquence et à la prise de parole en public. Nous publions ci-dessous le communiqué

Cet atelier répondait à trois objectifs principaux :

● Préparer les élèves aux épreuves orales du baccalauréat ;

● Renforcer leur préparation à la grande finale du concours ARIL ;

● Développer une compétence devenue essentielle dans la société actuelle : savoir s'exprimer avec clarté, défendre ses idées et faire entendre sa voix.

Au cours de l'après-midi, les participants ont été amenés à analyser et argumenter autour de questions de société telles que l'égalité, la justice ou encore l'intérêt des jeunes pour la politique.

Ils se sont également confrontés à des duels oratoires, défendant des points de vue opposés sur une même thématique, dans un exercice mêlant préparation, argumentation et improvisation.

L'atelier s'est enfin conclu par le partage de conseils pratiques pour gagner en aisance à l'oral, structurer efficacement son discours et captiver son auditoire.

Cette séance a été animée en partenariat avec l'association Les Orateurs de Bourbon, dont les trois intervenants ont partagé leur expertise et accompagné les jeunes dans différents exercices pratiques. Ce partenariat s'inscrit dans la durée avec la signature récente d'une convention prévoyant plusieurs ateliers d'accompagnement au bénéfice des participants du concours.

À travers cette nouvelle rencontre, l’association To Be or Not Subir poursuit son ambition d'accompagner les lycéens réunionnais dans le développement de compétences citoyennes, académiques et personnelles qui leur seront utiles tout au long de leur parcours.