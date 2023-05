Aster Aterla : 34 artistes Réunionnais exposés à Tours puis Marseille

Astèr Atèrla, une exposition collective d'envergure, rassemblant 34 artistes réunionnais·es, ouvrira ses portes pour une itinérance en France métropolitaine. Ce projet artistique d'un an et demi, porté par le Frac Réunion, véritable projet de territoire, promeut la scène artistique réunionnaise au niveau régional, national et international.

Organisée par le Fonds Régional d'Art Contemporain de La Réunion, Astèr Atèrla se veut une exploration passionnante des créations artistiques qui interrogent la société postcoloniale, la migration, le déplacement, l’hybridation culturelle, ainsi que la compréhension du vivre ensemble.

Cinq auteurs et autrices, historiennes de l’art, poétesse, fonnkèr, chercheuses ont participé à l’élaboration de cette exposition d’envergure, sous la direction de la commissaire d’exposition Julie Crenn. Cette édition majeure sera traduite en créole et en anglais.

"Les 34 artistes réunionnais·es participant à l'exposition, allant des jeunes diplômé·es aux artistes confirmé·es, sont une cohorte de talents aux médiums variés. Leurs approches et réflexions complémentaires offrent une diversité d'œuvres sensibles et situées, racontant une histoire commune et partagée."

Astèr Atèrla débutera sa première étape à Tours du 7 juillet 2023 au 7 janvier 2024 au Centre de Création Contemporaine Olivier Debré (CCCOD) à Tours, dirigé par Isabelle Reiher. Les œuvres seront ensuite présentées à Marseille en 2024, à la Friche la Belle de Mai à Marseille, sous la direction d'Alban Corbier-Labasse, où elles s'inscriront dans une programmation mettant en valeur les artistes ultramarins.

- Une expérience immersive -

Astèr Atèrla invite le public à découvrir ces œuvres au travers d'une expérience immersive." Des temporalités s'étirant du passé au futur se mêlent pour nous guider à travers les entrailles de l'île de La Réunion jusqu'à l'océan qui l'entoure, en passant par ses rues urbaines, ses ravines et ses champs de canne à sucre. Une géographie et une histoire plurielles se dévoilent, faisant écho aux réalités complexes et multiples de l'île", précise le Frac Réunion.

"Les corps, qu'ils soient visibles ou invisibles, humains ou non humains, occupent une place centrale dans cette réflexion collective. L'histoire, la mémoire, la transmission, le rituel, l'insularité, la créolité, la langue, la mythologie et le vivant sont autant de thématiques abordées par les artistes, dans une perspective résolument politique."

"Si dans notre bassin géographique la réalité et la puissance de la création sont tout à fait identifiées, il est évident que l’isolement "au-delà des mers" interdit le plus souvent au niveau national la mise en lumière de cet ensemble. Il s’agit de faire découvrir, comprendre, appréhender, un ensemble d’œuvres de créatrices et de créateurs qui interrogent la société postcoloniale dans laquelle ils vivent, déploient des problématiques comme la migration et le déplacement, le métissage culturel, construisent une réflexion avec le vivant, sondent notre compréhension du vivre ensemble. Toutes et tous, jeunes diplômé·es et artistes confirmé·es, sont parties prenantes de la société française et de ses composantes, des perspectives et des intelligences qui la composent", a déclaré Béatrice Binoche, directrice du Frac Réunion.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com