Audrey Bélim accueillera sept sénatrices et sénateurs à La Réunion à partir de mardi

La sénatrice Audrey Bélim (PS) accueillera à La Réunion sept sénateurs du mardi 16 au vendredi 19 avril 2024. Une semaine chargée qui a pour objectif de leur faire découvrir l'île, autant pour ses faiblesses que pour ses atouts. Agriculture, économie, logement, santé...C'est un programme chargé qui les attend. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

Viviane Artigalas, sénatrice des Hautes-Pyrénées, Marion Canales, sénatrice du Puy-de-Dôme, Hélène Conway- Mouret, sénatrice représentant les Français établis hors de France, Thierry Cozic, sénateur de la Sarthe, Rémi Feraud, sénateur de Paris, Annie Le Houerou, sénatrice des Côtes-d'Armor, et Lucien Stanzione, sénateur du Vaucluse, atterriront à La Réunion mardi matin.

"C'est un déplacement de travail qui est fait sur leur temps de suspension parlementaire, et qui va être particulièrement chargé. On a souhaité profiter de commissions stratégiques dont certains sénateurs font partie pour proposer une diversité de thématiques pendant ce voyage" indique Audrey Bélim.

La première journée se déroulera entre Saint-Denis et Sainte-Suzanne, pour discuter du logement, des énergies renouvelables ou encore des transports en commun.

"Concernant la crise du logement, on en discute beaucoup avec le spectre hexagonal, mais on n'aborde pas assez le problème du côté ultramarin. Pourtant, la réponse à cette crise ne doit pas se faire de manière généralisée, mais doit être traduite pour les besoins de chaque territoire. Les territoires ont tous leurs particularités, et pas seulement les territoires ultramarins" affirme la sénatrice.

Pour illustrer son propos, elle fera visiter à ses invités le projet RUCH de Saint-Denis, et une rencontre avec les bailleurs sociaux est programmée. Une réunion avec les acteurs du BTP est aussi prévue.

La journée de mercredi se déroulera elle autour des problématiques économiques. Au programme : visite du Grand port maritime, et présentation de l'expérimentation Territoire 0 chômeur. "Les enjeux maritimes sont essentiels pour La Réunion, notamment à l'heure où l'on parle constamment de la coopération régionale" estime-t-elle.

La question de la biodiversité sera aussi abordée au cours de la journée de mercredi, avec une visite du Brûlé, dans les hauts de Saint-Denis. "Il faut imprégner le fait que les différentes zones de l’île ont leurs propres problématiques. Dans ce quartier par exemple, comme dans beaucoup de zones des hauts, c'est magnifique, mais le réseau électrique est en extérieur. Il faut qu'on puisse réfléchir ensemble à des campagnes d'enfouissement pour que les habitants ne se retrouvent pas sans électricité à chaque cyclone" dit la sénatrice.

"Les questions du développement durable et dérèglement climatique sont centrales aujourd'hui. Entre le passage de Belal et les données du GIEC qui prévoient des phénomènes plus intenses, il faut se préparer. C'est une question qui n'est pas uniquement ultra-marine : ces questions intéressent par exemple aussi le Finistère."

Rendez-vous ensuite au CHU de La Réunion. Côté santé, Audrey Bélim veut en effet aborder le sujet des addictions, notamment la consommation d'alcool et le syndrome d'alcoolisation fœtale. Elle présentera à ses collègues le services d'addictologie.

"Notre CHU est un atout dans la région" rappelle Audrey Bélim. "Des patients de toute la zone viennent se soigner à La Réunion, même les patients de Mayotte, le CHM n'ayant pas suffisamment de soignants."

La sénatrice indique par ailleurs avoir demandé à rencontrer le ministre de la Santé, Frédéric Valletoux, après des propos "mensongers" sur le CHU de La Réunion.

Direction le sud jeudi, pour parler notamment agriculture. "Le savoir-faire réunionnais est ultra-qualitatif, il faut le montrer et le promouvoir. Aujourd'hui, nous ne sommes pas assez stratégiques" martèle Audrey Bélim. "Par ce voyage, je veux montrer que La Réunion a de véritables atouts, qui ne sont peut-être pas assez exploités. Je peux citer cette exploitation agricole qui produit du géranium qui sert de base pour le parfum Narciso Rodriguez, ou la vanille bleue qui est utilisée dans les restaurants gastronomiques" rappelle-t-elle.

Pour présenter ces talents, elle a donné rendez-vous à ses collègues à la Coopérative des Huiles Essentielles de Bourbon (CAHEB), dans une vanilleraie mais aussi au CYROI.

Enfin, vendredi, une séquence autour de la sécurité aura lieu à Saint-Benoît, où les violences urbaines sont devenues fréquentes.

Le voyage se terminera par une conférence de presse.

