Band Cochon : des "voitures-ventouses" à foison dans les communes de l'île

Dans son compte-rendu de la semaine, le site Band Cochon recense près de 176 dépôts sauvages, sur six villes différentes entre le 16 et le 24 février 2024. "À l'honneur cette semaine", comme lance Jacques Aulet, "les carcasses de voitures". Si le Port, Saint-Paul et le Tampon sont particulièrement épinglés, "toutes les communes sont à l'identique" (Photos : www.imazpress.com et Band Cochon)

Des voitures que l'on retrouve devant des commerces, sur la route, dans les jardins. Des véhicules sur lesquels sont annotés la mention "véhicule en cours de procédure" par la municipalité "mais la voiture ne bouge pas", déplore le site Band Cochon.

Des voitures "ventouses", en veux-tu, en voilà à la pelle recensées par le site, avec "des pneus crevés, des plaques manquantes, un contrôle technique dépassé".

Liste des communes impactées par la traque cette semaine

Saint-Paul : 82

Le Tampon : 61

Le Port : 21

Saint-Benoît : 8

Saint-Denis : 3

Salazie : 1

- Les "voitures-ventouses peuvent coûter cher" -

Les voitures traînent et mettent du temps à être collectées. D’abord le véhicule hors d’usage est repéré par la police municipale ensuite il faut identifier le propriétaire et lui assigner une mise en demeure.

Chaque propriétaire est responsable de son véhicule. Une mise en demeure peut entraîner jusqu’à 1.500 euros d’amende pour abandon de véhicule sur la voie publique.

À noter également que les frais d’enlèvement de la carcasse de l’automobile sont à la charge du propriétaire.

