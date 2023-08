Barbie dépasse le milliard, un gardien de foot magicien, des chiens surfeurs

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 7 août au vendredi 11 août le voici : Le film "Barbie" réalisé par Greta Gerwig a passé le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial, une première pour une réalisatrice. Au Mexique, le gardien argentin des Tigres, Nahuel Guzman a réalisé un tour de magie quelques secondes avant que le défenseur central de Vancouver, Ranko Veselinović ne loupe sa tentative. La plage de Pacifica, au sud de San Francisco a accueilli les championnats du monde de surf pour chiens.

- "Barbie" dépasse le milliard de dollars au box-office mondial, une première pour une réalisatrice -

Le film "Barbie" réalisé par Greta Gerwig a passé le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial, une première pour une réalisatrice en solo, selon les estimations dimanche du cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Avec le duo Margot Robbie et Ryan Gosling, déjà iconiques en Barbie et Ken, la comédie qui met en scène la poupée s'aventurant dans le monde réel totalise plus de 1,03 milliard de dollars de recettes à travers le monde, dont 459 millions de dollars en Amérique du Nord.

Here’s to our incredible Barbies and Kens from all around the world for making our Barbie dreams come true. We’re excited to share that #BarbieTheMovie has hit $1 Billion at the Global Box Office. ???? pic.twitter.com/3q4DOTvFoe — Barbie Movie (@barbiethemovie) August 6, 2023

Trois films comptant une co-réalisatrice ont atteint le cap du milliard de dollars de recettes au box-office mondial: "La reine des neiges" 1 et 2, de Jennifer Lee et Chris Buck, et "Captain Marvel", d'Anna Boden et Ryan Fleck, selon le magazine américain Variety.

- Football : un gardien mexicain déstabilise son adversaire en faisant... un tour de magie -

Ce n’est pas la première fois dans l’histoire du football, mais les gardiens de but essayent souvent de déconcentrer un tireur avant un pénalty ou un tir au but. Certains utilisent des moyens toujours plus loufoques pour déstabiliser leur adversaire. Au Mexique, le gardien argentin des Tigres, Nahuel Guzman a réalisé un tour de magie quelques secondes avant que le défenseur central de Vancouver, Ranko Veselinović ne loupe sa tentative. Coup de chance ou vraie déstabilisation, toujours est-il que la frappe a bien été arrêtée.

????‍♂️ No trates de entender el Nahuelismo, solo disfrútalo. pic.twitter.com/OLChhwt2jI — Club Tigres ???? (@TigresOficial) August 5, 2023

Le gardien n'en était pas à son premier coup d'essai. Avant ce tir, il avait tenté de perturber le tireur Sergio Cordova en imitant le mime Marceau. Cela n'avait pas empêché le footballeur d'envoyer le ballon dans les filets du gardien.

El penal que marcó ayer Sergio Córdova



Que intentaba hacer el payaso del portero ???? ????pic.twitter.com/bZqQar9Yv8 — Peseteiro (@jpeseteiroDT) August 5, 2023

Un raté qui fait les affaires des Tigres qui ont éliminé le club canadien des Vancouver Whitecaps en 16ème de finale de la Leagues Cup, une coupe continentale organisée conjointement par la Fédération du Mexique de football (FMF) et la Major League Soccer (MLS) avec des clubs mexicains, canadiens et américains.

Les Tigres filent donc en 8ème de finale et affronteront le CF Monterrey.

- Californie : des chiens s'affrontent sur les vagues au championnat du monde de surf canin -

Lunettes de soleil vissées sur le museau, crête d’iroquois bleue qui flotte au vent, gilet de souvetage rose... Les toutous chevauchent les vagues du Pacifique, encouragés par leurs maîtres.

????????Des chiens en combinaison de surf prennent les vagues lors du coup d'envoi du championnat du monde de surf canin en Californie⤵️

????@jennymcain #AFPTV #AFP pic.twitter.com/gRlKewfCf6 — Agence France-Presse (@afpfr) August 7, 2023

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com