Bilan routier : Un motard contrôlé à 152 km/h, son permis retiré

Pour le week-end du 14 au 16 juillet 2023, 290 infractions ont été constatées par les effectifs de la police et de la gendarmerie. Samedi matin, les motocyclistes de Saint-Benoît ont intercepté un motocycliste qui circulait à la vitesse de 152 km/h sur la route nationale 2, secteur de Sainte-Marie alors que la vitesse autorisée sur cette portion est de 90 km/h. Le pilote s’est vu retirer immédiatement son permis de conduire. 11 conduites en état d'ébriété et 78 excès de vitesse ont été relevées. Nous publions ci-dessous les communiqués de la police et de la gendarmerie (Photo gendarmerie photo Sly imazpress)

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 24 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 14 au 16 07 2023 permettant de relever 137 infractions dont 25 délits :

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 11 (taux compris entre 0,50 et 1,56 mg / l d'air expiré)

- conduite sous l'emprise de stupéfiants : 02

- refus de se soumettre au contrôle (alcool ou stupéfiant) : 00

- délit de fuite : 02

- refus d'obtempérer : 00

- défaut d'assurance : 06

- défaut de permis de conduire : 04

107 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 112 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 01

- excès de vitesse : 07

- feu rouge / stop / priorité : 26

- défaut de contrôle technique : 05

- défaut de Brevet de Sécurité Routière : 01

- défaut d'équipement : 03

- défaut de port de casque : 02

- défaut de port de la ceinture de sécurité : 02

- usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule : 07

- dépassement dangereux : 00

- franchissement de ligne continue : 00

- autres : 58

- Côté gendarmerie -

Au cours de ce long week-end de la Fête Nationale, les motocyclistes de l’E.D.S.R appuyés des personnels de la réserve opérationnelle ont mené de nombreux contrôles des flux, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, sur les secteurs et axes les plus accidentogènes de l’île.

BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE :

NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 19

NOMBRE D INFRACTIONS : 153

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 18

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 23

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 11

NOMBRE D’IMMOBILISATION / FOURRIÈRE : 58 dont 14 Fourrières.

NOMBRE DE REFUS D’OBTEMPÉRER : 01 (Interpellé)

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 13

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 08

NOMBRE DE VITESSES : 71 dont 06 avec interception.

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 06

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 05

NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 02

NOMBRE DE VITRES TEINTÉES : 03

NOMBRE de NUISANCES SONORES : 04

NOMBRE DÉFAUT CONTRÔLE TECHNIQUE : 02

NOMBRE DE NON-MUTATION DE CARTE GRISE : 04

- Faits paarticuliers -

Dimanche matin de 01H30 à 04H30, les motocyclistes de St-Paul, de la Rivière-Saint-Louis et des personnels de la Réserve opérationnelle ont procédé à une opération de recherches des conduites addictives sur le secteur de l’Ermitage-les-Bains. Au cours de ce contrôle, 21 conduites addictives ont été constatées.

CARTON ROUGE :

Samedi matin, les motocyclistes de St-Benoît ont intercepté un motocycliste qui circulait à la vitesse de 152 km/h sur la route nationale 2, secteur de Ste-Marie alors que la vitesse autorisée sur cette portion est de 90 km/h. Le pilote s’est vu retirer immédiatement son permis de conduire et son deux-roues a pris la direction de la fourrière.

Au cours du service de sécurisation des établissements de nuit sur le secteur de l’Ermitage-les-Bains, un automobiliste a refusé d’obtempérer sur l’un des contrôles mis en place. Un « STOP STICK » (Herse) a été déployé. Malgré la crevaison de deux pneumatiques, le conducteur a poursuivi sa fuite et tenté d'échapper au contrôle. Le véhicule est rapidement retrouvé à proximité des lieux. Au cours des vérifications, le conducteur est dépisté positif à l'alcoolémie avec un taux délictuel. Ce délinquant routier reconnaît avoir tenté de se soustraire au contrôle. Son permis de conduire a fait l'objet d'une rétention immédiate en vue d'une suspension administrative et son véhicule a pris la direction de la fourrière. Ce conducteur devra s'expliquer devant le Tribunal Judiciaire de ST DENIS (974).

Un autre conducteur a été intercepté alors qu’il circulait sous l’empire d’un état alcoolique délictuel, sous le coup d’une suspension judiciaire du permis de conduire suite à des faits similaires et, sans avoir souscrit de contrat d’assurance pour son véhicule. Ce délinquant routier a vu son véhicule prendre la direction de la fourrière et, devra se rendre devant les magistrats du tribunal judiciaire de St-Denis pour expliquer son comportement.