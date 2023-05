Bilan routier : 24 conduites en état d'ébriété et 10 permis suspendus sur les routes ce week-end

Pour le week-end du 19 au 21 avril 2023, au total, 408 infractions ont été constatées par les effectifs de la police et de la gendarmerie. 70 excès de vitesse et 24 conduites en état d'ébriété ont été relevés. 10 permis ont été suspendus. Nous publions ci-dessous les communiqués de la police et de la gendarmerie.

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 37 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 19 au 21 05 2023 permettant de relever 268 infractions dont 19 délits :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 04 (taux compris entre 0,50 et 1,25 mg / l d'air expiré)

- Conduite sous l'emprise de stupéfiants : 03

- défaut d'assurance : 05

- défaut de permis de conduire : 04

- refus d'obtempérer : 03



148 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 249 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- feu rouge / stop / priorité : 15

- défaut de port de casque : 02

- défaut d'équipement : 06

- défaut de contrôle technique : 24

- excès de vitesse : 05

- défaut de Brevet de Sécurité Routière : 04

- défaut de port de la ceinture de sécurité : 06

- usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule : 25

- franchissement de ligne continue : 19

- autres : 143

- Côté gendarmerie -

Au cours du week-end, les motocyclistes de l’E.D.S.R en appui des militaires des compagnies et des réservistes de la gendarmerie, ont été engagés sur de nombreux postes de contrôle routier, en vue de sécuriser le déplacement des Réunionnais, sur les axes de l’île.

Bilan sécurité routière :

NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 19

NOMBRE D INFRACTIONS : 140

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 10

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 20

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 14

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE : 42 dont 12 Fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 2

NOMBRE DÉFAUT PERMIS, CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 2

NOMBRE DE VITESSES : 70 dont 22 avec interception.

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 9

NOMBRE DE DÉFAUT DE CONTRÔLE TECHNIQUE : 4

NOMBRE DE NON RESPECT DE PRIORITÉ : 3

NOMBRE NON PORT CASQUE ET ÉQUIPEMENT : 2

NOMBRE DE NUISANCES, POLLUTIONS, INCIVILITÉS ET DÉFAUTS D’HOMOLOGATION: 13

- Faits particuliers -

Du 12 au 21 mai 2023, les militaires de la compagnie et de la BMO de ST Benoit ont été engagés, en vue de sécuriser les axes et les abords de la foire agricole de Bras-Panon. A cet effet, les motocyclistes ont porté l’effort, notamment les journées et nuits du week-end de cette fin de semaine festive. Au cours de leurs services, les militaires ont relevé, plus de 96 infractions graves génératrices d’accidents, dont 25 délits et 15 conduites addictives. 13 rétentions de permis de conduire et 11 mises en fourrières de véhicules ont été réalisées.

Alors que les motocyclistes et réservistes de l’EDSR avaient choisi, le secteur de ST Gilles /L’Hermitage samedi matin de 01h00 à 05h00, pour réaliser un contrôle des conduites addictives, les militaires de la compagnie de ST Pierre, ont occupé le terrain, de la soirée du même jour, de 20h30 à 22h30, pour mener une opération similaire, sous réquisition du parquet, sur deux postes distincts, à Petite-île et ST Joseph. 120 automobilistes ont été soumis au dépistage de l’alcoolémie. 10 infractions ont été constatées et 7 véhicules se sont vus immobilisés.