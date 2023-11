Un motard intercepté à 165 km/h à Saint-Leu

Pour le week-end du 17 au 19 novembre 2023, au total, 564 infractions ont été constatées par les effectifs de la police et de la gendarmerie. Un motard a été intercepté à 165 km/h pour 80 km/h à Saint-Leu. 19 conduites en état d'ébriété et 298 excès de vitesse ont été constatées. 9 permis ont été retirés. Nous publions les communiqués des gendarmes et de la police ci-dessous (Photo : rb/www.imazpress.com)

Les effectifs de la Direction Territoriale de Police Nationale de La Réunion ont réalisé sur le département 34 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end du 17 au 19 11 2023 permettant de relever 445 infractions dont 20 délits :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 07

(taux compris entre 0,52 et 0,76 mg / l d'air expiré)

- conduite sous l'emprise de stupéfiants : 01

- défaut d'assurance : 06

- défaut de permis de conduire : 06



138 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 425 autres diverses contraventions au code de la route dont :



- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 01

- excès de vitesse : 283

- feu rouge / stop / priorité : 29

- défaut de contrôle technique : 13

- défaut d'équipement : 03

- défaut de port de casque : 04

- défaut de port de la ceinture de sécurité : 04

- usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule : 08

- franchissement de ligne continue : 22

- autres : 58

- Côté gendarmerie -