Biodiversité et tourisme : un parcours inédit pour faire de la nature un atout du tourisme réunionnais

Le 2 juin 2026, l’Agence Régionale de la Biodiversité de La Réunion (ARB), le Comité Réunionnais du Tourisme (CRT) et AFNOR Réunion-Mayotte ont organisé au Domaine des Pierres à Saint-Pierre la première édition du parcours "Biodiversité & Tourisme". Une journée dédiée aux professionnels du tourisme pour mieux comprendre les enjeux liés à la biodiversité, découvrir des solutions concrètes et renforcer leur engagement en faveur d’un tourisme durable. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À La Réunion, la biodiversité constitue l’un des principaux atouts de la destination. Des Pitons, Cirques et Remparts inscrits au patrimoine mondial par l’UNESCO aux récifs coralliens, en passant par les forêts tropicales et les nombreuses espèces endémiques qui peuplent l’île, ce patrimoine naturel exceptionnel participe pleinement à l’expérience des visiteurs.

La journée a été ouverte par Jean-Bernard Maratchia, élu au Comité Réunionnais du Tourisme, Bernard Robert, administrateur de l’Agence Régionale de la Biodiversité de La Réunion, ainsi que Cécile Boulain, déléguée AFNOR à La Réunion et Mayotte. Tous ont rappelé que la préservation de la biodiversité constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour l’avenir du tourisme réunionnais.

- Un patrimoine naturel exceptionnel, mais fragile -

Tout au long de la matinée, les participants ont pu approfondir leur compréhension des enjeux liés à la fréquentation touristique dans les milieux naturels réunionnais, les conséquences des déchets dans les milieux naturels, le développement des espèces exotiques envahissantes ou encore les pressions sur le lagon et les récifs coralliens. Les professionnels du tourisme ont pu prendre en note les messages clés à transmettre aux visiteurs afin de favoriser des comportements plus respectueux de l’environnement, se rappelant que la biodiversité constitue un levier d’attractivité touristique pour la destination Réunion.

- Accompagner les professionnels vers un tourisme plus durable -

Conçu comme un véritable parcours d’accompagnement, l’événement a mis en lumière les outils et dispositifs existants pour aider les acteurs du tourisme à intégrer les enjeux environnementaux dans leurs pratiques. Les participants ont ainsi pu découvrir les démarches de labellisation et de reconnaissance telles que l’Écolabel Européen ou encore le label Destination d’Excellence et le programme Entreprises engagées pour la nature.

- Des solutions concrètes pour relever les défis de demain -

Le matin, les participants ont partagé des actions permettant d’accueillir la biodiversité sur leur site, de contribuer aux projets de préservation et de découverte des milieux naturels, de réduire leurs impacts négatifs et de valoriser leur engagement.

L’après-midi, ils ont pu découvrir plusieurs initiatives liées à la mobilité durable, aux enjeux de gestion de l’eau sur le territoire, à la compensation carbone locale ainsi qu’à l’inclusion des jeunes dans les démarches de transition écologique.

Les témoignages d’acteurs du tourisme ont mis en lumière des expériences inspirantes démontrant qu’il est possible de concilier développement économique, préservation des ressources naturelles et amélioration de l’expérience des visiteurs.

- Faire émerger un véritable écosystème d’acteurs engagés -

Au-delà des conférences et des retours d’expérience, cette première édition du parcours "Biodiversité & Tourisme" a pour ambition de favoriser les rencontres et les coopérations entre les différents acteurs du territoire.

La journée s’est ainsi conclue par un temps d’échanges et de réseautage permettant aux participants de partager leurs expériences, d’identifier de nouvelles pistes de collaboration et de faire émerger des projets communs.

À travers cette initiative, l’Agence Régionale de la Biodiversité de La Réunion, le Comité Réunionnais du Tourisme et AFNOR Réunion-Mayotte souhaitent contribuer à la création d’un véritable écosystème d’acteurs engagés autour d’une même ambition : faire de la préservation de la biodiversité un moteur du développement touristique durable de La Réunion.