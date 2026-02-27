Bras-Panon : appel à candidatures des concours "Spécial foire agricole"

Dans le cadre de la 46ème foire agricole de Bras-Panon, qui se tiendra du 8 au 17 mai 2026, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat et la commune de Bras-Panon organisent plusieurs concours "Spécial Foire 2026" avec pour objectif de mettre à l'honneur la qualité, la créativité et le savoir-faire des producteurs et artisans péï.

Ces concours, valorisant le savoir-faire local, sont ouverts aux entreprises et associations locales du domaine culinaire et s'articulent autour des catégories suivantes : rillettes de canard, bière artisanale, crème à base de fruits.

- Les conditions de participation -

Chaque candidat peut s'inscrire dans plusieurs catégories et ne peut présenter qu'un seul produit par catégorie.

Les produits proposés devront être conformes à la règlementation sanitaire et commerciale en vigueur.

Le dossier de candidature dûment complété devra être transmis au plus tard le 25 mars 2026, délai de rigueur. Les modalités pratiques, ainsi que la date de délibération du jury et de la remise des prix, sont précisés sur le site internet de la ville de Bras-Panon.

La ville de Bras-Panon remercie d’ores et déjà l’ensemble des participants pour leur contribution à la valorisation des productions locales et au rayonnement de sa Foire Agricole.