Breakdance : le Réunionnais Flipto remporte le prix du meilleur danseur à Mayotte

L'association MayDynamix a organisé la deuxième édition de son Festival Hipo'Campe Battle du 7 au 9 Décembre 2023 dans la commune de Dzaoudzi-Labattoir à Mayotte. Le Réunionnais Flipto a remporté le prix du meilleur danseur de l’événement, où des danseurs venus de l’Hexagone, d’Allemagne, mais aussi de Maurice et de La Réunion sont venus affronter les bboys mahorais. Lui et son binôme Mika sont arrivés deuxièmes de la compétition, battus en finale par le duo Tru Cru, venu d’Allemagne. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Hipo'Campe Battle)

Se défier à travers la danse, le sport et la culture pour favoriser la connaissance de I'autre et faire re sortir l'excellence qui sommeil en ces jeunes, tel est l'esprit de Cette deuxième édition

Le festival à débuté ce jeudi 7 décembre par un stage de Ragga Dancehall qui a réuni une quarantaine de jeune dispensé par l'une des meilleure de sa génération, la talentueuse Cécile Alabi alias Tsu Nami, en provenance de Dijon.

Vendredi 8 décembre un deuxième stage top rock style et break dispensé par B-boy Joyeux et B-girl Chipie de Runbboyconnexion à être mis en place. Le but de ces stages, étant de permettre aux jeunes artistes de Mayotte de découvrir differentes branches de la culture urbaine, et d'échanger avec des professionnels extérieurs.

Le samedi 9 Décembre, le moment tant attendu pour tous les adeptes du hip hop spécialité breakdance, l'Hipo'Campe Battle.

L'association Maydynamix a réuni dans la Ville de Dzaoudzi-Labattoir, la région Océan Indien, la métropole, l'Allemagne et les États-Unis autour des valeurs de solidarité, du vivre ensemble, d'insertion pour sortir les jeunes de l'oisiveté. Ont participé à cette compétition les meilleurs danseurs de La Réunion, de Maurice, de la Métropole, de Stuttgart, de New-York et de Mayotte.

Avec une finale digne de très haut niveau opposant la team Mighty Maroner à Tru Cru. Récompensé en présence de Mr Michel Santoro, Délégué du Préfet de la Politique de la ville, de Madame Kala du service culturel et associatif de Dzaoudzi Labattoir, de

Mr Hugues Makengo directeur de Mlézi Mahorais parrain du festival et de Mr Houmadi Mikidache Maire de Dzaoudzi-Labattoir. Une équipe de haut vol avec une intensité sportive de qualité qui aura vu la Team Allemande TRU CRU vainqueur.

A travers ce festival, I'association MayDynamix à voulu créer et tisser des liens entres les talents locaux et ceux venu du reste du monde pour fédérer, favoriser les échanges et aussi permettre à tous les danseurs locaux de se rencontrer et se défier à Mayotte sur d'autres terrains que celui de la violence pour partager un temps ludique, agréable en rupture avec le quotidien.



MayDynamix association loi 1901 culturel et sportive pour objectif de favoriser l'accompagnement et l'insertion sociale et professionnelle des la jeunesse à travers les cultures urbaines et la danse, pour les jeunes et favoriser les échanges intergénérationnels par le sport santé afin de rendre le sport accessible à tous.

De part son engagement artistique l'association souhaite sensibiliser les enfants à la culture et l'artistique, favoriser la cohésion de groupe, le vivre ensemble à travers les valeurs de la République, tels que le respect, la discipline, l'abnégation, la réussite éducative, l'inclusion sociale et citoyenneté.

L'association compte porter haut ses talents vers les compétitions régionales et pourquoi pas vers les JO 2024 à Paris puisqu le Breakdance a fait son apparition parmi les disciplines olympiques de PARIS 2024.