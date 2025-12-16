Prime de Noël 2025 : 152 euros minimum, versés à plus de 2,2 millions de foyers éligibles

La prime de Noël est versée à compter de ce mardi 16 décembre 2025 par la Caf, la MSA et France Travail, aux ménages bénéficiaires de minima sociaux. Comme les années précédentes, son montant est de 152,45 euros pour une personne seule. Cette aide financière sera versée à plus de 2,2 millions de foyers éligibles (Photo : sly/www.imazpress.com)

L’an dernier, le montant de la prime de Noël s’établissait à 152 euros pour une personne seule, 228 euros pour un couple sans enfant, 320 euros pour un couple avec deux enfants et 335 euros pour une personne seule avec trois enfants.

- Une prime de Noël d'au minimu 152 euros -

Son montant dépend de la composition du foyer. À titre d’exemple, pour une personne seule sans enfant, la prime s’élève à 152,45 €, et elle augmente par paliers pour les couples et les familles.

Alignés sur la grille de la CAF pour 2025, vous trouverez ci-dessous les montants précis selon les situations.

Nombre d’enfant(s) Personne seule En couple

Sans enfant 152,45 € 228,68 €

1 enfant 228,68 € 274,41 €

2 enfants 274,41 € 320,15 €

3 enfants 335,39 € 381,13 €

4 enfants 396,37 € 442,11 €

5 enfants 457,35 € 503,09 €

Par enfant(s) supplémentaire +60,98 € +60,98 €

Cette prime d’un minimum de 150 euros vient alléger voire soulager le portefeuille de certains Français, qui à l’aube de Noël, croulent sous les dépenses de fin d’année. Son versement est automatique. Aucune démarche n’est à effectuer.

Créée sous le gouvernement Lionel Jospin en réponse à la mobilisation de chômeurs à la fin des années 1990, cette aide saisonnière n’a depuis jamais été interrompue. Elle demeure, à ce stade, un soutien financier ponctuel mais attendu pour les personnes vivant avec les minima sociaux à l’approche des fêtes de fin d’année.

