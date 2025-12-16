Patrick Lauret, photographe de la Région Réunion, est décédé

Patrick Lauret, dit "Bouba", professionnel des médias, photographe et agent de la Région Réunion, est décédé des suites d'une longue maladie. De la Région Réunion, à la Ligue réunionnaise d'athlétisme dont il était membre, ils lui rendent hommage.

"Nous avons la tristesse d’apprendre le décès de Patrick Lauret, agent de notre collectivité et photographe passionné qui a consacré de nombreuses années de sa vie au service de notre institution et à la valorisation de notre île à travers son objectif", écrit la Région Réunion.

"La Région Réunion s’associe à la douleur de sa famille, de ses proches, de ses collègues et de toutes celles et ceux qui ont eu le privilège de le côtoyer. Sa bienveillance, sa gentillesse et son professionnalisme resteront profondément gravés dans les mémoires."

Sur ses réseaux, la maire de Saint-Denis lui rend hommage. "C’est avec une profonde émotion que j’ai appris le décès de Patrick Gérard Lauret, dit Bouba, figure emblématique de La Montagne. Photographe, tu as su figer les souvenirs ; aujourd’hui, c’est à ton tour de rester dans les nôtres."

- Le monde du sport rend hommage à Patric Lauret -

"Patrick Lauret, la mauvaise blague. Il nous quitte sans nous prévenir même si on le savait souffrant et hospitalisé", écrit la ligue d'athlétisme.

www.imazpress.com/[email protected]