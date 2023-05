Images d'une visite ministérielle sans (grand) panache

C'est ce samedi soir, 13 mai 2023, que s'achève la visite ministérielle d'Élisabeth Borne, Première ministre. Trois de jours de rencontre, d'inauguration, de poignées de mains… et de manifestations. Tout au long de sa visite, même s'ils n'étaient à chaque fois qu'une petite dizaine, ils ont rappelé la grogne d'une majorité de la population réunionnaise face à ce "gouvernement qui leur fait honte". Images d'une visite au final sans grand panache (on vous dit tout : on s'y attendait...) (Photo rb/sly/www.imazpress.com)