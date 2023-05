Saint-Louis : le capitaine Gilles Turpin, nouveau chef du centre d’incendie et de secours

Le Service départemental d’incendie et de secours de La Réunion (SDIS 974) annonce, dans le cadre de sa politique de renouvellement de l’encadrement du personnel et du développement des compétences, la prise de fonction du capitaine Gilles Turpin, en tant que nouveau chef du centre d’incendie et de secours de Saint-Louis. Il remplace le commandant Nicolas Folio, 46 ans, qui a assuré cette fonction durant les quatre dernières années et qui est nommé chef du centre de secours principal de Saint-Pierre.

Capitaine Gilles Turpin est le nouveau chef du centre d’incendie et de secours de Saint-Louis. À 41 ans, il dispose déjà d’une solide expérience du métier. En effet, avant sa nomination à Saint-Louis, il a occupé plusieurs postes à responsabilités au sein du SDIS de La Réunion, notamment celui de chef de service au groupement formations chargé de la mission Jeunesse et celui de chef du service de La Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) au groupement prévision.

Il a aussi été chef du centre de secours principal de Saint-Paul entre avril 2012 et février 2018. Le capitaine Turpin est diplômé de plusieurs formations spécialisées, notamment celles de chef de colonne Feux de Forêts, de chef de cellule mobile d'intervention chimique de niveau 3, et de préventionniste de niveau 2. Il est également titulaire d'un brevet de télépilote de drone et est chef d’équipe cellule mobile d'intervention radiologique niveau 2. Particulièrement à l’aise dans les matières scientifiques, en 2004, il a obtenu une maîtrise de physiques appliquées à l’université de La Réunion. Il est marié et père de 2 enfants.

- Le centre d’incendie et de secours de Saint-Louis -

Localisé dans la zone industrielle Bel Air, le centre d’incendie et de secours de Saint Louis est armé par 12 sapeurs-pompiers en garde postée. Les sapeurs-pompiers de Saint-Louis ont géré 3 496 interventions en 2022.

Effectif : 82 sapeurs-pompiers dont 30 sapeurs-pompiers professionnels et 52 sapeurs-pompiers volontaires, 2 personnels administratifs, techniques et spécialisés, 2 sapeurs-pompiers professionnels hors-rang.

Armement : 2 Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV), 1 Fourgon Secours Routier (FSR), 1 Camion-Citerne Feux de forêts (CCF), 1 Fourgon Pompe Tonne Léger (FPTL), 1 Camion-Citerne Grande Capacité (CGCC), 1 Véhicule Poste de Commandement (VPC).