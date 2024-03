Rencontre entre les élus et l'athlète paralympien Ronan Pallier

Ce mardi 2 avril 2024 à 14h, le préfet de la Réunion, Jérôme Filippini, ainsi qu'un élu du Département et de la Région seront en visite au CREPS (Centre de ressources d'expertise et de performance sportive), pour rencontrer l'athlète paralympien Ronan Pallier (photo sly/www.imazpress.com)

La Région Réunion sera présente à ce rendez-vous, représentée par Patricia Prol, Déléguée régionale au sport et à la coopération sportive et culturelle. Philippe Potin, Membre de la Commission de l’Education, de la Culture, du Sport et de la Mobilité représentera le Département.

Cette visite sera marquée par une rencontre avec l'athlète paralympien de renom, Ronan Pallier. Ronan Pallier, 3e aux Jeux Paralympiques de Tokyo de 2020, 2e aux Championnats d’Europe de Berlin en 2018, 4e du saut en longueur aux Championnats du Monde à Dubaï en 2019, ainsi que 3e au relais 4x100m aux Jeux Paralympiques de Pékin de 2008 et 5e aux Jeux Paralympiques d’Athènes de 2004, est une gure emblématique du sport adapté.



Sa présence à cette rencontre illustre l'engagement du CREPS dans le développement et l'accompagnement des athlètes de haut niveau.



Lors de cette visite, les officiels pourront échanger avec Ronan Pallier avant de procéder à une visite des dernières installations du site. Leur seront notamment présentés les récents investissements réalisés en faveur de l’accompagnement optimal des sportifs de haut niveau.



Le CREPS a en effet, renforcé ses équipements sportifs pour répondre aux normes d'accueil des délégations des équipes de France, des équipes internationales et des sportifs du cercle de la haute performance de l'Agence Nationale du Sport.



La présence du préfet, Jérôme Filippini, qui occupe également la fonction de Délégué Régional de l'Agence Nationale du Sport à la Réunion, souligne l'importance de son intérêt pour le développement du sport de haut niveau dans la région.



La présence de ces représentants locaux souligne l'engagement du CREPS en tant qu'outil partagé du territoire, jouant un rôle essentiel dans la mise en œuvre des politiques départementales, régionales et étatiques liées au sport.