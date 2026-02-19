La CGSS Réunion participe pour la première fois au Salon international de l’agriculture

La Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSS) prendra part, pour la première fois, au Salon international de l'agriculture, qui aura lieu du 21 février au 1er mars 2026, à Paris. Une présence marquée par un engagement fort en faveur de la jeunesse rurale et de la protection sociale agricole. (Photo sly/www.imazpress.com)

C’est une première pour la CGSS de La Réunion. À travers sa participation à ce rendez-vous incontournable du monde agricole, l'organisme entend affirmer son rôle d’acteur majeur de la protection sociale agricole et, plus largement, son engagement auprès de la population réunionnaise.

- Un focus sur la jeunesse rurale -

Temps fort de cette présence : le 24 février prochain, la CGSS Réunion participera à une table ronde organisée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), consacrée à l’engagement des jeunes en milieu rural.

Aux côtés d’acteurs nationaux et locaux, elle présentera son approche en direction des jeunes Réunionnais.es, avec l’objectif de "valoriser les actions de la CGSS Réunion envers la jeunesse, mettre en lumière son engagement en matière de protection sociale agricole et souligner son action globale au service de la protection sociale sur l’ensemble du territoire réunionnais".

L’établissement met en avant une stratégie fondée sur "l’aller-vers", notamment dans les hauts, les écarts et les cirques. À travers des partenariats de terrain et des animations mêlant accès aux droits, accès aux soins et accès à la culture, la CGSS se veut "facilitatrice, actrice et résolument ancrée dans la proximité, au cœur de l’action publique en ruralité".

- "Ma santé, mon zarlor" à l’honneur -

Parmi les initiatives présentées figurera le clip "Ma santé, mon zarlor", réalisé en collaboration avec l’artiste réunionnais Maxime Calicharane. Un projet destiné à sensibiliser les jeunes tout en valorisant les talents locaux.

La mobilisation en faveur de la jeunesse se poursuivra le 25 février avec l’organisation, à Paris, du 5e Comité des jeunes acteurs en santé. Pour la première fois organisé dans l’Hexagone, cet événement vise à mieux accompagner les jeunes Réunionnais en mobilité, avant leur départ du territoire.

À travers cette présence au nationale, la CGSS entend ainsi "construire avec les jeunes, agir au plus près des territoires et faire vivre une protection sociale accessible à tous".

